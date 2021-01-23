LIVE／急追案882足跡！陪病染疫曾外出買餐　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

部立桃園醫院群聚風波未歇，昨日再確診2例本土病例，出現首起病患（案881）與病患的大女兒（案882）染疫。中央流行疫情指揮中心今（23）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。由於大女兒負責家人三餐採買，指揮中心持續瞭解相關活動史、接觸者匡列，預期記者會中也將說明。

截至昨日，部桃醫院感染事件個案累積達12例，指揮中心宣布該院相關管控手段包含成立前進指揮所、居家隔離院內員工需以集中檢疫或者回院隔離為優先，出院病患全需隔離14天，隔離期滿須採檢。

院內染感第一例是一名住院醫師（案838）接觸美國返台患者（案812）不幸染疫，之後傳給護理師女友（案839），案838又傳給同事護理師（案852）和主治醫師（案856）。

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案856傳給另一名護理師（案863），案863除了再傳給另一名同事護理師（案868），也傳給丈夫（案864）和女兒（案865）。而案839的同住祖母（案870）後來也確診。昨日則新增案881與案882為病患與家屬，均遭案852傳染，也是這起院內群聚感染中首次有病患中鏢。

目前相關需居家隔離者累積570人，包含醫院319人，其中229人至集中檢疫所。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）