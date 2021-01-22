搶買「防疫保單」驚見排隊奇景　人潮塞爆台產門口：要停售了！

▲民眾搶買「防疫保單」，現場出現排隊奇景。（圖／爆廢公社）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣產物保險公司推出「防疫險」，年繳500元保費，被隔離治療就能理賠10萬元。《ETtoday新聞雲》21日報導有桃園民眾疑遭拒保，事後台灣產險公司澄清是誤會，但該保單意外爆紅，不僅銷售量爆衝，還有大批民眾到場排隊搶購，讓網友忍不住直呼「太扯了！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「看過排隊買iPhone、買限量鞋，沒看過排隊買保險的」。照片中可見，民眾在門外排成3列，依序進入台灣產險公司投保，全是衝著近期火紅的「防疫神單」而來。

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許多網友看完紛紛留言，「如果櫃台人員確診，來買的就通通領十萬了」、「台灣人的特性吧？喜歡湊熱鬧」、「會不會一堆人保完就靠勢，年假狂出去玩，害疫情延燒」、「台灣人用命來貪便宜，習以為常了」、「好好笑，一堆跟風不看理賠除外條款的」、「賭你疫情不會擴散，公司就穩賺不賠」。

其中，還有不少投保者現身說法，「我一家五口都有買，如果都中直接50萬」、「準備要停售了，只到下周一25號，當然趕快搶」、「家人有幫我買耶」、「可以打電話要保單」、「500買個心安也好，我覺得可以」、「500賠10萬，搶翻了」、「這有什麼不對？只能說是COVID-19改變了人們的生活模式」、「奉勸大家趕快買，很划算，要停賣了！」

對此，台灣產險公司稍早回應，目前湧入案件數量已遠超行政作業負荷量，加上銷售情況已逼近原先設定的風險累積額度，為確保其他保戶權益、落實風險管理與經營穩定，下周一（25日）下午5點起停止受理該保險產品。

▼照片一出，網友反應兩極。（圖／爆廢公社）

▼因應本土疫情不斷升溫，保險業者推出「法定傳染病防疫費用保險」，被稱作是防疫神單。（圖／翻攝台灣產險）