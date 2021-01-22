蕭美琴是否獲邀成羅生門？　張競PO「邀請函照片」戳破盲點

▲張競秀邀請函照片。（圖／翻攝自臉書／張競，下同）

大陸中心／綜合報導

駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮，她也透過推特帳號打卡，分享在現場的畫面，不過，照片卻引發網友質疑「只是在草皮上打卡」？中華戰略學會研究員張競22日在臉書，也秀出朋友受邀出席拜登就職典禮的邀請函。他表示，邀請函上都有一清二楚的資料，如果民進黨要平息輿論猜忌，為何不乾脆拿出邀請函，讓整個懷疑聲浪能夠平息呢？

張競22日在臉書發文稱，「蕭美琴出席拜登就職典禮又成為羅生門嗎？」他進一步表示，「大家都有朋友，我的朋友是民主黨金主，人住在加州，不方便前往參加拜登就職典禮，所以兩周前就接到線上參加就職典禮的邀請請帖。」

他更附上照片直言，「請注意，首先，連線上參加就職典禮都有邀請卡，還必須掃描QR code獲知相關資訊才能上線，您想想看到現場參加時，要不要配戴識別證？」

張競強調，「邀請線上與會請帖信封都會具名，到底是以什麼身分地位受邀，絕對是清清楚楚，這個沒有什麼好懷疑的。座次卡上更會加註詳細資料，有就有，絕對沒有矇騙空間。」

最後，他也喊話蕭美琴，「所以針對現在網路上到處是東猜西講，為何不乾脆拿出請帖，讓整個懷疑聲浪能夠平息呢？」

此前，美國總統拜登就職典禮於美東時間20日舉行，駐美代表蕭美琴獲得邀請出席。不過，有網友質疑，蕭美琴站在美國國會外的草坪上參加拜登就職典禮，因此根本不算是被受邀。

當時，中華民國駐美代表處發布新聞稿表示，蕭美琴接受「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，將代表政府出席在美國國會西草坪舉行的美國總統拜登及副總統賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就職典禮，代表政府誠摯祝賀拜登總統及賀錦麗副總統上任。

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