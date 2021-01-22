台中3月女嬰猝死！生母與5男子「產下7孩」　分送別人養　

▲吵架中3月女嬰猝死！女嬰母親李姓女子曾懷龍鳳胎上街乞討，現又傳出李女前後共產下7子。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區驚傳一名3個月大女嬰猝死案，女嬰母親與同居人爭吵時發現孩子沒了氣息，嚇得報警送醫，但到院前女嬰已無呼吸心跳，女嬰為龍鳳胎，出生3個月社會局就已有3次通報紀錄，原因都是媽媽疏於照顧。現又傳出，女嬰母親李姓女子前後共與5名男子產下7個孩子，除了猝死女嬰是自己照顧外，其他皆出養或是家人照顧中。

台中市社會局局長彭懷真表示，社會局在去年6月才接觸到李姓女子並介入，當時李女已經懷孕，聽聞女嬰母親前後共產下了7個孩子也相當訝異。

據了解，7個孩子當中，有2個孩子跟著前夫已經成年，另外2個已經出養，一個由外婆照顧，年紀最小的龍鳳胎哥哥在今年一月由社會局委託安置。李姓女子除了有酒癮之外，還有毒癮，社會局在一場活動發現李女大腹便便排隊領粽子才得知她處境。

根據李女自述，去年3月入獄前，未婚夫就已過世，服刑3個月後出獄，但家人卻始終不諒解她，也沒有其他親友能夠收留，「只能流浪街頭，晚上睡地下道」，她想工作，但因為懷孕又沒有專長而四處碰壁，常常有一餐沒一餐。

檢警下午前往林新醫院相驗女嬰後，認為外觀看不出有傷，但在場由於女嬰母親及同居人2人說法不清楚，死因仍有疑慮，將擇期解剖，預計下周執行，日期暫未定。