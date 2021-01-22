東奧驚爆取消！菅義偉打臉外媒　再追加1000億預算：一定辦到底！

▲日本政府通過最新預算追加案，東京奧運的預算將會再新增1000億日幣。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英媒《泰晤士報》21日報導，日本政府其實早就因為新冠肺炎疫情嚴重，私下決定要停辦東京奧運，並改申辦2032年奧運。不過日本首相菅義偉稍早在國會上再度重申舉辦東奧的決心，間接否認這項傳聞。除此之外，根據日媒獨家報導，日本政府已經通過東京奧運的預算追加案，配合大會延期與防疫要求新增超過1000億日幣（約新台幣270億元）的預算，而相關消息將會在22日正式公開。

根據《路透社》報導，日本首相菅義偉22日上午在國會上表示，他將會與東京政府以及國際奧委會密切合作，共同推進東奧的舉辦，展現了舉行東奧的決心，間接打破了先前英媒《泰晤士報》的「停辦傳聞」。《泰晤士報》21日報導，日本執政聯盟高階官員透露，延後一年的東京奧運「註定要失敗」，現在日本政府只是想要找到一個能夠挽回顏面的方式來宣布取消。

▲東京奧運恐將面臨取消命運。（圖／路透）



不過根據《讀賣新聞》獨家報導，日本政府內部已經通過了超過1000億日幣（約新台幣270億元）的東京奧運追加預算案，東奧整體預算將來到3959億日幣（約新台幣1069億元）。在疫情持續蔓延的情況下，新增了809億日幣（約新台幣218億元）的預算，以確保東奧賽場內有醫護人員待命，並維持場內消毒。此外，帕運會也新增了150億日幣的預算。

另外，維安預算與選手強化費用也分別新增了235億日幣（約新台幣68億元）與143億日幣（約新台幣38億元）。政府內部人士透露，為了能夠順利舉辦東京奧運，日本政府正在確實地進行包含防疫在內的所有準備，可以說是勢在必行。

事實上，先前就曾經有消息傳出，日本政府有意取消東京奧運，並同時對外宣布重新申辦2032年奧運，作為「補辦」。消息人士指出，在宣布停辦的同時，也會同時表態申辦2032年的奧運會。2024年與2028年奧運已確定分別由巴黎與洛杉磯舉辦，而東京的奧運場館建設皆已完成，若能在2032年接續舉辦，之前的投資不會因此浪費，也能持續保持人氣，不過該篇報導隨即就被闢謠。

►金牛旺旺來12道豪華年菜，國宴級澎派美味，只要2388！

►快訊／日媒驚爆：東奧18日宣布取消！ 擬再申辦2032年奧運



►聽Podcast掌握國際局勢