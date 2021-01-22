愛購消費季累積消費破億　台東加碼抽電動機車＋熱汽球自由飛

▲處抽獎全程監證，參與民眾可至愛購台東活動粉絲專頁觀看抽獎直播。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府推出愛購台東消費季活動，從去年9月30日開跑至今，獲得民眾、旅客熱烈參與。活動倒數二週，累積消費金額已突破一億元來到最高潮！為慶祝及感謝踴躍消費，縣府祭出活動加碼抽電動機車及熱氣球自由飛兌換券等，最後倒數，請民眾把握機會將活動期間尚未登錄的發票登錄至愛購台東，增加抽中大獎的機會喔！

縣府財政及經濟發展處表示，本週抽獎活動特別邀請縣府教育處黃玉燕副處長抽出本週各獎項及破億加碼抽獎項電動機車一台，縣府政風處全程監證抽獎過程，歡迎至愛購台東活動粉絲專頁觀看抽獎直播，許多縣政好消息都會在直播中告訴大家。

財經處指出，本次愛購台東消費季活動壓軸大獎將於2月５日抽出油電汽車一台，並將活動開跑至今因未符活動規定等因素取消領獎資格之獎項釋出重新抽獎，讓民眾有更多中獎機會！活動將於1月31日結束，請大家加緊腳步上活動官網登錄發票，登錄越多機會越多，把握好機會，大獎得主就是您！

相關活動資訊請上愛購台東官網及愛購台東FB粉絲專頁查詢，此外每週得獎資訊在官方網站以及愛購台東粉絲專頁公佈，歡迎大家加緊腳步來台東消費。

愛購台東活動網站：https://www.igotaitung.com

愛購台東活動FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/igotaitun

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