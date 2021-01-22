奈良美智將親自來台！推特證實：雖然有3周不自由時間但堅持

▲奈良美智來台籌備展覽。（合成圖／翻攝維基百科、文總提供）

記者林育綾／台北報導

奈良美智特展將於今年3月首度來台舉辦，其中新作「月光小姐（Miss Moonlight）」也是首度在海外亮相，今（22）日更傳出振奮消息，奈良美智本人也將親自來台，他在個人推特PO文表示，雖然要2週隔離、1週自主管理，有3週不自由的時間，但因為和自己的展覽有關，想好好完成，「因此必須要去」。

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▲奈良美智PO文將來台。（圖／翻攝奈良美智推特）

奈良美智去年在推特「感謝台灣」捐口罩，為此總統蔡英文也熱絡回應，搭起了友誼橋樑，促成特展來台契機，「中華文化總會」歷經10個月的聯繫與溝通，力舉辦在台灣的首次特展，將於今年3月12日至6月20日於關渡美術館展出，其中新作「月光小姐（Miss Moonlight）」也是首度在海外亮相。

▲奈良美智特展首度來台！（圖／中華文化總會提供）

「月光小姐（Miss Moonlight）」為奈良美智甫於2020年在東京森美術館展覽的新作，此次為首度在海外展出，為向經典致敬，文總在今（15）日於《FOUNTAIN新活水》1月號，獨家釋出以「月光小姐」為主視覺的宣傳卡片，搶先曝光展覽資訊，讓喜愛奈良美智的粉絲們能一睹為快。

奈良美智今在推特PO文證實「沒錯！我要去台灣了！」同時說明出國需要3天內的PCR陰性檢測證明，入境台灣後還要2週在飯店隔離，1週無法出入公共場合，「雖然有３個禮拜不自由的時間，但因為是和自己的展覽有關，想要好好的完成，所以必須要去（在日本也是這麼執行的）」

文總也證實，先前考量疫情，奈良美智親自訪台行程尚未定案，但今天也證實此消息。