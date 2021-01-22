鄭爽再被陸視協轟「超越道德底線」　電視台割席…全面封殺！

▲鄭爽遭封殺。（圖／達志影像）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女星鄭爽被爆美國找代孕、棄養一子一女的醜聞，隨後遭到廣電總局點名封殺，「我們不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台。」北京衛視官方微博21日晚發文宣布，與鄭爽解除合作關係。中國視協電視界職業道德建設委員會22日也發文指出，無論作為普通公民，還是演藝人員，鄭爽行為本身已超越社會大眾普遍認知的道德底線。

北京衛視官微發文指出，北京廣播電視台已解除和鄭爽的一切合作，且不會再播出任何與她有關的作品。聲明強調，對於無視法律、私德有虧、違背社會公德的失格藝人，該台堅決抵制，將一如既往地為民眾提供健康向上的節目，弘揚正能量，唱響主旋律。

中國視協電視界職業道德建設委員會22日早則發布《電視藝術工作者應自覺追求德藝雙修用明德引領社會風尚》一文。文章指出，作為文藝工作者，「藝」是成就事業之本，「德」是安身立命之根，啟迪思想、陶冶情操、溫潤心靈是電視藝術工作者的重要使命，遵守社會公德、恪守職業道德、弘揚家庭美德、提升個人品德、弘揚良好風尚，是電視藝術工作者的職業操守，也為社會公眾的期待。

文章呼籲，電視藝術工作者要把崇德尚藝作為一生的功課，把為人、做事、從藝統一，自覺追求真才學、好德行、高品位，自覺遵守社會公德和公序良俗，嚴格遵守各項法律法規，以高尚的道德情操、優秀的文藝作品引領良好社會風尚。

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