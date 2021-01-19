隨機虐殺女教師...惡男「鐵鎚打頭14下、咬掉乳頭」！第5度被判死

▲嫌犯劉志明虐殺退休教師，第五度被判死。（圖／東森新聞）

記者許宥孺、林昱萱／高雄報導

高雄一名男子劉志明2014年12月間，於路上隨機搶一名陳姓女老師的車，劉男先是拿鐵鎚重擊陳女的頭部14下、以手指性侵陳女下體，最後還一口咬掉對方乳頭棄置車內，之後隨即逃逸。對此，高雄高分院今判決，第五度將劉男判死。

這起事件發生在2014年12月間，當時失業已久的劉志明因不滿女友提分手，在市場發現一名陳姓退休女老師買完菜準備開車回家，竟然就動了搶車去找女友談判之念頭，因此他先是一路尾隨陳女，趁著對方開車門上車時，從後方持鐵鎚將對方擊昏，但因為車子排檔上鎖，導致劉男無法順利駛離。

劉男見狀之後，竟然以鐵鎚狠狠重擊陳婦頭部，還把手指伸進對方下體性侵，更惡劣的是，劉男還將陳婦的乳頭咬掉後吐在車內，最後還將對方皮包裡的2千元全數拿走，並將車子反鎖後立即逃逸。陳婦則因為頭蓋骨慘遭敲碎，不幸於車內慘死。

一、二審及更一審均依強盜殺人罪判劉男死刑，褫奪公權終身，案經上訴最高法院。最高法院審理後，撤銷更一審死刑判決，改發回高雄高分院更二審。不過，日前高雄高分院判決出爐，仍依犯強盜殺人罪，累犯，判處劉男死刑，褫奪公權終身。

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