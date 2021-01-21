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寶雅即日推出數位支付「POYA PAY」 ，註冊成功有機會抽Dyson

▲▼寶雅推出行動支付。（圖／品牌提供）

▲寶雅推出數位支付，結合集點和消費回饋。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

因疫情助長，全球行動支付消費者比例呈倍數成長，生活美妝龍頭寶雅宣布，即日推出數位支付POYA PAY，攜手8家銀行，並結合居家生活品牌寶家打造雙品牌支付共享，結合集點與消費回饋，購物更便利。

▲▼寶雅推出行動支付。（圖／品牌提供）

▲即日起至3/31使用儲值金單筆消費滿1000元，就贈會員點數15,000點(價值50元)。

現在去寶雅購物，不須帶錢包和實體卡，只要下載POYA PAY，便可選擇以儲值金或信用卡綁卡消費，結合8大銀行攜手合作推出多項綁定優惠，信用卡單筆儲值最高享8.4%回饋，儲值金消費最高再享5%回饋。歡慶正式上線，只要成功下載並完成註冊即可享有一次Dyson智能家電抽獎機會，有機會將價值2萬多的涼暖空氣清淨機帶回家。

▲▼寶雅推出行動支付。（圖／品牌提供）

▲OPEN錢包支付場域擴增至康是美。

7-ELEVEN架構的OPEN POINT熟客生態圈全面升級，以會員、點數、支付3大策略持續向外拓展多元服務。即日起會員制新結盟4大餐飲品牌(21風味館、21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜)、OPEN錢包支付場域擴增2大通路(康是美、速邁樂加油中心)。

▲▼寶雅推出行動支付。（圖／品牌提供）

▲到聖娜買麵包，消費金額也可共用累積。

不只如此，OPEN POINT更正式推出跨通路會員制，透過OPEN POINT APP會員條碼或報會員手機號碼，於合作通路筆筆消費皆能累積點數，還能享有該通路的會員專屬優惠活動。即日起OPEN POINT會員制通用於以下7大品牌，分別為21風味館、21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜，包含既有的7-ELEVEN、康是美、速邁樂加油中心，只需1組OPEN POINT會員帳號快速累積、折抵點數當現金花。

▲▼寶雅推出行動支付。（圖／品牌提供）

▲OPEN POINT首度與五星級的台北W 飯店合作，推出雙人房破盤折扣。

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