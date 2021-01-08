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超值星期天14大通路icash2.0 ＆ icash Pay　不限金額10%回饋

icash2.0、icash Pay超值星期天（圖／愛金卡提供）

圖、文／愛金卡提供

行動支付浪潮崛起，各家業者無不卯足全力祭出重磅優惠吸引民眾使用，愛金卡公司宣布新的一年（2021年）1月，每逢星期天至14大通路持icash2.0或icash Pay消費，不限金額回饋10% OPEN POINT！每人回饋無上限，消費多少，回饋就有多少，14大通路合併計算活動總贈點上限600萬點，通路據點包括餐飲、藥妝、百貨、網購、健身、美容等多元產業，週日出門就用icash2.0或icash Pay購物，聰明消費買起來。

電子支付icash Pay改版後提供更簡明的操作介面，不僅提供民眾零錢儲值、7家銀行帳戶及台新信用卡綁定扣款，更結合OPEN POINT會員、電子發票載具，掃碼支付一次購，2021年1月31日前於星巴克全台門市消費累積滿1000元，招待大杯那堤兌換券一張（每戶每月上限贈2張），歡迎民眾多加利用。

好康不僅如此，2021年1月31日前持icash2.0、icash Pay在指定通路另有優惠，包含Semeur聖娜天天消費金額立折5%、21風味館及21PLUS指定商品組合優惠價；2021年12月31日前持icash2.0、icash Pay至Mister Donut購買甜甜圈，任選6個加贈2個（每卡每戶每日限量優惠3組並限贈39元甜甜圈），至Cold Stone則享有每週五點購中杯以上經典冰淇淋享同SIZE買一送一（脆餅、桶裝除外）。

本次參與1月份超值星期天10% OPEN POINT點數回饋活動的14大通路包含統一集團底下的星巴克、康是美、統一時代百貨台北店、夢時代購物中心（含統一時代百貨高雄店）、Mister Donut統一多拿滋、21風味館、21 PLUS、酷聖石、速邁樂加油站、Semeur聖娜、聖德科斯、BEING Sport、BEING SPA、BEING Fit（部分商店、櫃位收銀機不適用icash 2.0、icash Pay交易，請依各通路門市、櫃位現場公告為準）。符合活動資格者將於消費次月底前收到獲贈之OPEN POINT，更多活動注意事項詳見icash官網。
https://www.icash.com.tw/Home/NewsDetail/?ID=10377

icash2.0 & icash Pay 2021年1月份專屬優惠：
Mister Donut ：買六送二，再享加碼回饋10% OPEN POINT

icash2.0、icash Pay超值星期天（圖／愛金卡提供）

Coldstone：每週五經典冰淇淋買一送一

icash2.0、icash Pay超值星期天（圖／愛金卡提供）

Semeur聖娜：天天消費金額立折5%

icash2.0、icash Pay超值星期天（圖／愛金卡提供）

速邁樂加油站：超值星期天立即回饋15%OPEN POINT

icash2.0、icash Pay超值星期天（圖／愛金卡提供）

星巴克：使用icash Pay消費累積滿1000，招待大杯那堤兌換券一張

icash2.0、icash Pay超值星期天（圖／愛金卡提供）

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