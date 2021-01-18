快訊／館長槍擊案「搞丟50萬AP名錶」　新北警承認了：懲處人員

記者柯沛辰、陳以昇／新北報導

「館長」陳之漢去年8月遭槍擊，後經新北市刑大追查，發現槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，同年12月逮捕綽號「小寶」的44歲前會長邵柏傑等5人。當時，邵嫌手上一支要價數50萬的AP精品錶被作為證物查扣，怎料當天竟不翼而飛。對此，新北市刑大坦承疏失，目前已懲處相關人員，由刑大幹部籌款50萬元和解。

館長去年8月28日在林口遭槍擊，專案小組徹夜追查後，發現寶和會在槍擊隔天透過LINE群組召集20多名成員到台北市敦化南路據點開會，疑似商討後續如何處理，因此展開三次掃蕩，先後逮捕當時曾到場的會長林修柏、副會長梁志勝、前會長邵柏傑等主要幹部，以及10多名幫眾。

▲▼寶和會前會長邵柏傑等人疑涉入館長槍擊案，遭檢警帶回。（圖／記者陳豐德翻攝）

眾人到案後皆否認涉案，聲稱只是去聊天。不過，檢警仍前往幾人住處查扣相關證物，包括一支要價約50萬元的AP精品錶，怎料邵嫌當天領回證物時，竟發現名錶無故消失。

對此，新北刑大坦承，當天查扣後隨即要發還，但卻遍尋不著證物，確實有疏失，後續經內部追查，並對10名承辦員警測謊，仍未尋回，加上所有人均通過測謊，因此最後由刑大幹部籌錢，以50萬元與邵嫌和解，後續將懲處相關人員，並進一步檢討，避免類案再度發生。

▼當時檢警查扣大量證物，包括一支AP名錶。（圖／記者陳豐德翻攝）