館長槍擊案「300萬愛彼錶」遺失　全球不到200支！限量增值

記者黃翊婷／綜合報導

新北刑大偵辦館長槍擊案，卻搞丟竹聯幫寶和會前會長的愛彼錶。據了解，遺失的愛彼錶是皇家橡樹萬年曆白色陶瓷腕錶（型號26579CB.OO.1225CB.01），2019年間發表，每間專賣店分配到的白色款式數量可能僅有一支，當時定價為302萬元左右，今年的行情價恐怕已經增加至327萬3000元。

▲皇家橡樹系列萬年曆腕錶。（圖／品牌提供）

檢警為了追查館長槍擊案的幕後藏鏡人，去年12月掃蕩竹聯幫寶和會，並拘提前會長邵柏傑。警方當時在邵柏傑好友家中，搜索扣押24支高檔名牌手錶，市價上千萬元。

檢察官認為，這些名錶無法證明與犯罪所得有關，指示警方發還。不過，邵柏傑在簽收時，發現其中一支要價破300萬的愛彼錶不翼而飛，心中雖感疑惑，但也不願追究。

▲寶和會退休會長邵柏傑疑似涉入館長槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，邵柏傑遺失的愛彼錶是皇家橡樹萬年曆白色陶瓷腕錶（型號26579CB.OO.1225CB.01），根據官網介紹，這款錶是專賣店獨家款式，錶殼與鍊帶皆以白陶瓷打造，內載以經典的Calibre 2120機芯為設計基礎、因應41mm錶殼而重新打造的全新Calibre 5134自動上鍊機芯，一上市就被VIP顧客搶購一空。

根據《自由時報》報導，這款皇家橡樹萬年曆白色陶瓷腕錶與另一款黑色款式合計產量不到200支，分配到全球73間專賣店，很可能每一間店只能分配到一支白色款式，十分稀有，當初上市定價為302萬元，若依據該品牌今年的調價比例計算，行情價可能已經達到327萬3000元。

由於該款名錶有限量增值的特殊性，新北市長侯友宜19日被問到此事，坦言刑大這件事絕對不可以掉以輕心，證物不見到底是人為或過失，總是要釐清並好好追究責任，如果是有人故意侵占，該送法辦就送法辦。