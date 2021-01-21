環球購物中心新春福袋首推預購　500元抽18萬元按摩椅





▲環球購物中心推出牛年福袋，首度採線上預購。（圖／記者蔡惠如攝、環球購物中心、比漾廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

即將迎來農曆新年，百貨福袋資訊也紛紛釋出，旗下擁有8間分店的環球購物中心，今年祭出2000個新春福袋，因應疫情首度推出線上預定，不用排隊搶買也能抽獎，今年福袋以智慧家電、舒壓療癒為主題，最大獎為18萬元的按摩椅，另有上萬元餐飲美食「長期飯票」，讓中獎者包吃一整年。

環球購物中心Global Mall今年共推出2千個「金牛迎春福袋」，業者表示，福袋內獎項數量及總價值對比去年，皆增加10%，除了特定分店包括新北中和、南港車站、板橋車站及屏東分店推出福袋之外，首度增加線上預購方式，有200組福袋量採線上預訂，民眾免排隊可於大年初一至店內領取。

▲環球購物中心牛年福袋品項以居家商品為主。

考量疫情後民眾大幅提升在家的機率，今年福袋以智慧家電、舒壓療癒為主題，包括冰箱、直立洗衣機、清淨除濕機、水蒸氣烘烤微波爐等，最大獎為OSIM價值18萬元的按摩椅，還有萬元餐飲美食券。線上購物也首度同步推出超值限量福袋，內含「高顏值」小家電、保養品、午茶組下殺3折起等優惠。

新北中和店於2／4至2／10推出888個限量福袋，會員憑當日累積消費滿2,000元發票，即可用現金500元購買福袋，最大獎為價值188,800元OSIM 4手天王按摩椅，另有價值42,900元金格名床ICA TIFFANY 雙人床墊；價值32,190元的Panasonic 468公升變頻三門電冰箱；價值19,900元LG直立洗衣機等。

南港車站店初一至初三每天推出限量福袋100個，售價100元，內含100元禮券，另可抽1,000元商品禮券，最大獎為「一整年長期飯票」價值15,600元的限定商品禮券，可選擇一次享或是連續52週每週享薄多義、SAIKABO或是好饈鉄板燒等餐廳美食。

板橋車站店初一推出限量300個福袋，每袋500元，包含商品禮券500元搭配3C週邊商品、餐飲券等，另有機會抽中iPhone12；屏東店則推初一現場排隊福袋各100個，每袋售價800元，最大獎包括輝葉磁控健身車、iPhone 12 Pro等。

新北比漾廣場今年也因考量疫情，春節福袋銷售延續去年預購制，另採實名登記，民眾可從1／28起，至比漾廣場預購並繳費，除福袋本身產品外，另加贈會員點數666點。福袋外觀與台東的東昌帆布行合作，採色彩及線條現代感重的設計，並結合湯士賢設計的春節主視覺製成帆布袋，時尚且實用，內容物包含象印ONE TOUCH保溫瓶、金安德森法蘭絨舒柔毯、花蓮「名優生物科技－花蓮紅糯糙米」，總價值3,350元，售價1,000元，限量388個。

▲比漾廣場牛年福袋採預購實名登記制。（圖／比漾廣場提供）