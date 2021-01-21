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台中美食界「女麗」撐腰！突破傳統結合創新　職人故事曝光

▲▼突破傳統結合創新　台中美食界「女麗」撐腰。（圖／台中市政府提供）

▲「女麗」之一、寧波小館行政主廚鄧玲如與女星林彥君合影。（圖／台中市政府提供）

地方中心／台中報導

台中市政府經濟發展局搭配「2020台中女麗購」，推出「不只美麗，還有女麗」職人故事，發掘各產業優秀女性，像是「正昇食品」第三代接班人王曉薇、「寧波小館」行政主廚鄧玲如及「膳馨民間創作料理」、「馨苑小料理」負責人蔡馨誼均展現「女麗」能量，突破傳統與結合創新，為台中美食界注入嶄新能量。

「正昇食品」提供各式豆腐乳產品，第三代接班人王曉薇傳承家族事業，在激烈的傳統產業競爭中，挑戰世代轉型。她顛覆傳統豆腐乳只是配清粥的小菜角色，將其華麗轉身為中西式料理不可或缺的萬用醬；她表示，豆腐乳是台灣傳統飲食文化的象徵，感謝市府經濟發展局SBIR計畫輔導轉型，讓她帶領經營團隊從研發新品、技術創新、優化製程到創新經營模式，不僅為老字號翻轉新局，成功將產品行銷至東南亞、紐西蘭及北美等國際舞台，也讓她榮獲「2020年台灣百大MVP經理人」。

「寧波小館」行政主廚鄧玲如善用台中在地農特產品如地瓜、紅麴、地瓜葉、紫芋等原料，研發四色鍋貼及黃金竹筍糕、泡菜番茄等多種創新料理，持續推陳出新擄獲老饕的胃，更連續多年榮獲台中十大伴手禮殊榮；她提到，所有的創新料理都是她到處尋找在地適合的食材，在傳統風味中添加創意巧思，廣納各方意見精心研發，致力引進在地小農的好食材，尋求健康與創新雙贏的特色料理。

「膳馨民間創作料理」、「馨苑小料理」由負責人蔡馨誼與先生鄭乃綱共同創立，以台菜轉戰時尚美食舞台，融合傳統食材與創新料理方式，將菜脯蛋、芋奶雞等傳統菜單融入西式創意料理，推出鹿港麵茶的提拉米蘇、地瓜取代甜栗子泥的蒙布朗甜點等，透過擺盤設計與五星級上菜流程，雙料登上2020年米其林餐盤、必比登推薦。蔡馨誼希望藉由每道菜傳遞台灣飲食文化的溫度與情感，引領民眾搭乘回憶的列車，尋找記憶中那份單純美好的滋味，繼續懷抱夢想前行。

對此，經發局長張峯源表示，台中美食種類繁多，不僅有火鍋、粥、麵食等台菜，還有上海、江浙、印度、歐法等異國料理，台中美食界經由女麗巧思，讓傳統美食文化不斷推陳出新，成為美食之都，歡迎國內外饕客，務必來台中嚐嚐各式各樣的美食饗宴。

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