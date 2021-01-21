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傳染病學專家瓦倫斯基　任美「疾控中心」(CDC)主任

▲美國新任「疾病控制和預防中心」主任瓦倫斯基。(圖／達志影像／美聯社)

美國新任「疾病控制和預防中心」主任瓦倫斯基。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國傳染病學專家瓦倫斯基(Rochelle Walensky)20日正式成為美國「疾病控制和預防中心」(CDC)主任。她日前表示，將竭力恢復大眾對CDC的信任。

51歲的瓦倫斯基是哈佛大學醫學院教授。之前是麻薩諸塞州中心醫院院長，主管傳染疾病防治工作，她曾是CDC裡的愛滋病研究專家。新冠疫情期間，瓦倫斯基以麻州疫情諮詢小組成員的身分，幫助制定該州防疫計畫。她還曾多次發聲，批評川普政府的防疫策略。

「美聯社」報導，美國新任總統拜登的過渡團隊在6日提名瓦倫斯基出任CDC主任。她將於22日前赴位於亞特蘭大的CDC總部上任。她接替的是69歲的雷德菲爾德(Robert Redfield)博士。雷德菲爾德於2018年獲川普政府任命為CDC主任。在任期間，他一直保持低調。

瓦倫斯基19日接受《美國醫學會雜誌》(JAMA)訪問時表示，她上任後首要任務之一就是重建大眾對CDC的信任。瓦倫斯基說，CDC將定期舉行記者會，公布相關資訊並及時更新指導建議。她同時表示，可能會對之前CDC推出的新冠病毒檢測工具失敗原因進行審查。

《華爾街日報》報導，新冠疫情暴露出CDC諸多的業務問題，例如該機構在2020年2月向各州發放的新冠病毒檢測工具被證明有瑕疵。又例如一些大學推出更好的確診病例追蹤系統後，讓CDC失去了疫情資料監測機構的權威地位。

另一方面，川普政府多次干預CDC的防疫決策，導致大眾對CDC的信任不斷下降。 據美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計資料顯示，截至當地時間1月20日，新冠疫情在美國已造成逾40萬人死亡。

據CDC資料顯示，已有20個州出現至少122例英國發現的變異新冠病毒病例。CDC科學家預測，除非採取措施減緩病毒傳播，否則這種變異病毒將在今年3月份成為主要毒株。

瓦倫斯基表示，預計未來幾周美國疫情仍將蔓延。她強調，阻止病毒傳播的當務之急是說服人們戴上口罩，同時，加快新冠疫苗接種工作的速度。

美國新冠疫苗的接種工作目前遠遠落後於預期目標。CDC資料顯示，聯邦政府已向各州發放超過3599萬劑疫苗，1652萬人已接種疫苗，其中僅約216萬人完成了兩劑疫苗的接種。紐約州、佛羅里達州、西維吉尼亞州、舊金山市等公共衛生部門日前紛紛表示，本周內新冠疫苗可能會出現短缺。

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