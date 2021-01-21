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低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

▲成大醫院以實際員工健檢執行劑量電腦斷層掃描篩檢肺癌的成果，呼籲民眾早期發現早期治療的重要性。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院以實際員工健檢執行劑量電腦斷層掃描篩檢肺癌的成果，呼籲民眾早期發現早期治療的重要性。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院對員工進行健康檢查，其中低劑量電腦斷層掃描，針對50歲以上員工，篩出21人，20人診斷為癌前病變到肺癌第一期，治療後均恢復良好並回到工作崗位。

有健康的員工，才有健康的病人！「員工健康」，是成大醫院沈孟儒院長院務治理的首要顧念；因此，沈院長於2019年8月就任後，即規劃辦理包括「50歲以上員工低劑量肺電腦斷層肺癌篩檢」等各項強化員工健康的照顧措施。

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成大醫院選定「50歲以上員工低劑量肺電腦斷層肺癌篩檢」以守護員工健康，與肺癌是國人死亡率第一的癌症，其關鍵原因在於發現太晚，而「早期發現，早期治療」是面對肺癌的最重要原則有關。這項員工照顧的篩檢專案，基於「健康，不分階級、沒有職類」的理念，以年齡「50歲」為唯一的資格條件，50歲以上員工即全面納入篩檢對象。

本專案符合資格者760人，有660人同意受檢，自2019年10月16日開始執行，至2020年11月4日完成檢查607人。檢查結果有16人確診肺癌（占2.62％），另有5人屬於癌前病變（非典型肺腺瘤性增生），平均年齡56.6歲（最年輕者51歲）；確診者：醫事人員（護理師、技術師、檢驗師）7人、一般行政人員3人、基層勞務人員7人、技術職行政人員4人。

21名確診者皆已於第一時間由外科部曾堯麟主任等胸腔外科醫師完成手術處置，共切除28個病灶，手術術式包括12個肺楔型切除、11個肺節切除與3個肺葉切除手術，術後病理分期為非典型肺腺瘤性增生5個、原位腺癌5個、肺腺癌第一期16個、第三期1個，另有一個低惡性度淋巴癌。除了第三期的病患因有淋巴轉移接受追加化學治療外，其他病患均只接受術後的定期追踪照顧，目前均恢復良好並回到工作崗位。另外，尚有部份有疑慮的個案，基於審慎，亦在胸腔內外科醫師持續監控追踪評估中。

成大醫院將會持續本項員工健康照顧專案，往後，屆滿50歲的員工即會安排低劑量CT肺癌篩檢；未來甚至考慮將年齡下拉至45歲以上員工，俾利早期發現、早期治療之預防醫學價值，落實員工健康照顧政策。

成醫指出，肺癌為國人奪命癌症的首位，如何早期發現並介入，成為最重要的國民健康課題。依據衛福部國健署委託肺癌學會進行的「低劑量電腦斷層掃描篩檢肺癌（LDCT）」效益評估，肯定LDCT是肺癌篩檢的重要工具。2020年11月17日，國健署與肺癌學會共同發布「推動肺癌篩檢共識」，指出最需要篩檢的危險族群包括：1、年齡介於50-80歲，抽菸史超過30年者或戒菸未超過15年者；2、具肺癌家族史者；3、有肺病個人史者。因此，曾堯麟主任也提出呼籲，若屬於上述3類高風險族群者，宜諮詢相關專科醫師評估後安排檢查。

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