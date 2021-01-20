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社會 社會焦點 保障人權

遺體修復師搬走遺物竟從此衰爆！法師進公司一看：電視裡有個男生

▲▼靈異。（圖／陳庭兒授權提供）

▲中年男子猝死在堆滿雜物的租屋處，一星期後因房東報案，由消防員破門發現了遺體。（圖／陳庭兒授權提供）

記者陳雕文／綜合報導

新竹湖口鄉一名男子獨自租屋12年結果突然猝死，遺體修復師陳庭兒到現場進行清理工作，並受房東所託，把死者的電視機拿去變賣貼補喪葬費，但二手商只估800元，她認為太低，因此把電視搬回公司並PO網販售，結果公司業務量直直落，一名法師進公司就說，「那台電視裡有一個男生！」把陳庭兒嚇一大跳。

▲▼靈異。（圖／陳庭兒授權提供）

▲遺體修復師陳庭兒外型亮眼，經手許多大案件。（圖／陳庭兒授權提供）

據了解，死者是一名中年男子，去年11月底心肌梗塞死在租屋處，過了大約一星期，由消防員破門後才發現遺體，陳庭兒下午4點多到現場，一進屋內就發現裏頭塞滿凌亂的雜物，幾乎可說是寸步難行，還夾雜非常濃的異味、屍臭味。

陳庭兒清完現場後跟房東聊天，得知死者已跟房東承租12年了，但幾乎沒有繳房租，透過協助房東裝設監視器來抵租金，結果死者突然失蹤一星期沒幫他裝監視器，直覺有異報案，請消防員協助破門，這才發現死者的遺體。

案發現場看起來唯一有價值的物品剩下電視機，房東心想，不然就把電視機拿去賣了，好貼補喪葬費，因此委託陳庭兒代售，陳庭兒一口答應，抱著電視跑去找二手商，但只得到800元的估價，她認為太低，所以又把電視扛回公司放在一旁，拍照PO網販售，等待有緣人來買。但接下來怪事發生了！

▲▼靈異。（圖／陳庭兒授權提供）

▲陳庭兒將電視機搬回公司放在一旁，怎料公司業務接案量從此直直落。（圖／陳庭兒授權提供）

陳庭兒說，去年12月把電視扛回來，公司的業務接案開始「斷崖式下滑」，起初還以為是新買的魚缸有問題，不斷調整魚缸的位置，但接案仍不見任何起色，直到今年1月6日，有一位法師來公司坐，一進門就看著那台電視說「那台電視有一個男生！」讓陳庭兒嚇了一大跳，冷靜後決定要作法會超渡死者，但怪事還沒完…

在法會進行的過程中，陳庭兒接到朋友的電話說，「那台電視我用2千買了！」讓她又嚇一跳，再次描述了這台電視的來歷，結果朋友回說，「做了法事那就更不必怕啊！」陳庭兒覺得很玄，在法會前PO網求售都沒人詢問，結果法事進行到一半就突然賣掉了。此外，法事後公司的業務接案再次回到正常。

陳庭兒透露，雖然自己是遺體修復師，本就相信另一個世界的存在，但遇到這樣的靈異事件還是讓她感到非常驚訝。

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▼遇到這麼玄的事，讓陳庭兒驚呼連連。（圖／陳庭兒授權提供）

▲▼靈異。（圖／陳庭兒授權提供）

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