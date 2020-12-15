超可怕！他打開少將爺爺「珍藏多年的寶盒」…嚇到找防爆小組救援

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名男子下午打掃住家陽台，看到爺爺生前遺留的老舊茶葉罐，他好奇拾起打開一看，居然是顆手榴彈！他驚恐後退，結果不慎讓手榴彈滑落至地面，男子嚇壞急往一旁跳開，觀察了好一陣子，確認沒動靜才起身報案，刑事局及防爆小組到場將手榴彈帶走，讓大夥鬆了口氣。

▲軍方到場，穿上防爆衣、以防爆毯包覆移除手榴彈。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，39歲盧姓男子13日下午4點在家中打掃，於陽台看到老舊茶葉罐，沒想到是破壞性十足的手榴彈！他當場嚇傻，手榴彈的落地更讓盧男差點快閃尿，好險並未爆炸，觀察一陣子後報案向警方求援，「我家有顆手榴彈，你們趕緊過來！」

▲少將爺爺珍藏61年的手榴彈把孫子嚇壞了。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方到場觀察，該彈有插銷卻無把手，但無法以此辨別真偽，因此除了拉封鎖線採證，同時還通報陸軍三支部未爆彈處理組，軍方於下午5點到場，穿上防爆衣、以防爆毯包覆移除。事後向警方表示是訓練彈，內無火藥。

盧男表示，爺爺是1979年退休的陸軍少將，後來於2006年3月因病過世，該手榴彈應該是其生前私藏的遺物。

▼少將爺爺把手榴彈放入茶葉罐珍藏，孫子開罐看傻眼。（圖／記者陳雕文翻攝）