大連火車險因「Flash停用」癱瘓！竟「上網搜尋」花24小時才搞定

▲技術人員上網搜尋後，發現故障是「Flash停用」導致。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸鐵路局大連車務段的一項系統日前無預警癱瘓，導致職員無法查看列車運行圖，也不能編排調車計劃。大連車務段的員工經過24小時的努力，終於發現問題是因Adobe停用Flash導致，並以降低版本的方式解決，但事情曝光後卻被網友罵爆，「Adobe三年前就通知要停用Flash，連我小學的姪子都知道，鐵路局還要努力24小時？」

該起事件由大連車務段主動在官方微信發文曝光，標題為「全力攻關一晝夜，確保運輸三十站」。

大連車務段提到，車站調度區長1月12日晚間首先發現調度車輛的系統頁面無法正常顯示，導致無法監看列車運行狀況，列車編組也無法顯示，更無法編排列車的調車計畫，接著幾乎全段的運輸生產電腦都出現同一故障。

大連車務段指出，經過與瀋陽鐵路局聯繫，以及「在網路上搜索」後，技術人員確認此次故障來源與美國Adobe公司全面禁止Flash內容的運行有關，並努力了24個小時，最終以「降低Flash版本」的方式解決了問題。

大連車務段還在文末強調，「奮戰20餘個小時，沒人抱怨、更沒人放棄，即使希望渺茫，有希望就有前進的動力。微機室全體成員在解決Flash故障的『攻關項目』上，真正做到了敢於攻關、敢於創新、敢於領先。」

文章一經曝光，立即被大批網友罵爆，指鐵路系統用Flash來執行太過誇張，且竟不知Flash要停用，多年來完全沒有做準備，「Adobe三年前就通知要停用Flash，連我小學的姪子都知道，鐵路局還要努力24小時？」「竟然是透過『網上搜索』才知道問題出在Flash停用，技術人員用的是清朝的技術？」

也有網友直言，大連車務段出了這種「低級」的包，居然還敢發一篇文章自爆，稱解決Flash停用的問題是「攻關」，甚至用「敢於攻關、敢於創新、敢於領先」來對自己歌功頌德，根本就是「喪事當喜事辦」，太不要臉。

事件曝光初期，曾有網路傳言指大連多個車站因Flasha停用癱瘓了24小時，但被大連車務段發文否認，澄清受Flash停用影響的不是鐵路列車調度系統，而是部分新購置並安裝最新Flash版本的電腦，「該段統計現在車系統始終運行正常，鐵路列車調度系統一切正常，鐵路運輸生產沒有受到任何影響。」

事件也受到大陸媒體的關注，根據《中國經營報》報導，鐵路行業人士表示，無論此次故障影響的是調度系統還是現在車系統，因Flash停用導致鐵路軟件系統失效，出現無法查看列車運行圖，無法編排調車計劃等故障，都屬於鐵路調度失效，「雖然沒有引發更大規模的事故，但足以對全路車務系統信息化建設提出警示。」

鐵路行業人士指出，降低Flash版本雖仍繼續使用，仍屬於暫時解決方案，並沒有從根本上解決問題，隱患仍然存在，「根治之道在於優化或重新搭建系統，使其運行和使用不依賴Flash。」

鐵路行業人士還強調，「Adobe從幾年前就開始提醒Flash將被淘汰，鐵路部門應該儘早準備替代方案，而不是在此時抓瞎。」