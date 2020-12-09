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Flash再見了！今天最後一次更新　Adobe：明年不提供下載

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▲▼Adobe Flash Player。（圖／取自Adobe）

▲Flash Player將於今年底正式停止支援。（圖／取自Adobe）

記者林妤柔／綜合報導

Adobe於2017年宣布將在2020 年 12月31日正式終止 Flash Player 的技術支援，隨著時間倒數，今（9）日為Flash最後一次更新，並且支援至12月底，自 2021 年 1 月 1 日起，不再針對 Flash Player 提供任何安全更新，也不再開放使用者下載。

Adobe先前指出，多年來，如 HTML5、WebGL 及 WebAssembly 等開放標準逐漸成熟，已可作為 Flash 的替代方案。此外，主要瀏覽器業者也正在將這些開放標準集結至他們的瀏覽器中，並棄用 Adobe Flash Player。

2017 年，Adobe 宣告了停用 Flash Player 的時程，讓開發人員、設計師及企業等各方用戶有足夠的時間因應。而如今距離 Flash Player 產品生命週期的結束僅剩半年的時間，Adobe 表示，至今年底前將繼續為 Flash Player 發布安全更新，但自明年的 1 月 1 日起，即不再釋出任何更新，也不再提供下載，並建議使用者移除。

除此之外，Adobe 也警告用戶不要從第三方服務下載 Flash Player，由於這些 Flash Player 未經 Adobe 授權，「未經授權的下載是惡意軟體及病毒的常見來源。Adobe 對未經授權的 Flash Player 版本不承擔任何責任，用戶對使用此類版本的風險需完全由自己承擔。」

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