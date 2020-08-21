用戶照片資料離奇消失！App Lightroom iOS更新版藏Bug　Adobe道歉：無法復原

▲Adobe的Lightroom更新版會自動將照片刪除。（圖／擷取自蘋果Appstore）

記者林妤柔／綜合報導

用戶哭慘！Adobe釋出相片編輯App Lightroom的5.4.0更新版，想不到iOS版本出現重大Bug，導致更新到該版本的iPhone、iPad，會將裡頭的照片跟設定刪除，沒備份、同步到Adobe或其他雲端的資料將無法復原。

外媒《PetaPixel》報導，在Adobe發布更新後不久，週一Photoshop論壇就出現投訴，隨後Reddit和Twitter上也有類似報導。受災用戶可能遺失照片、設定、編輯和浮水印等，其中一位Reddit用戶表示，自己兩年來的編輯全部遺失，另外還有數十起類似的投訴發生。此問題影響不少使用內存、沒將資料丟到Adobe雲端的用戶。

部份受影響者使用Adobe的免費服務，所以雲端儲存空間有限，但現在連部份付費用戶也傳出災情，遺失數千張照片。

Adobe週三證實此事，並發布5.4.1更新版，防止Bug影響其他用戶，但也坦承，被刪掉的數據無法還原。

Adobe表示，iPhone和iPad更新到Lightroom 5.4.0版本的客戶可能會丟失照片和設定，目前已發布適用於iOS和iPadOS的5.4.1最新版本，可防止此問題再度發生，但對遭刪除的照片無法復原深感抱歉，也建議受災戶先嘗試還原iCloud備份的檔案。