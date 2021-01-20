部桃群聚感染擴大　盧秀燕再開緊急會議：加強消毒、人流管控

▲因應部桃群聚感染擴大，盧秀燕下午再度緊急召開防疫會議，要求相關局處加強消毒、人流管控。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

因應衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，台中市長盧秀燕20日下午再度召開緊急防疫會議，她提醒，即便目前多項大型集會活動取消，春節期間仍有群聚風險，防疫必須提前部署，包含傳統市場、賣場、宮廟、交通場站、知名景點等人潮聚集場所，主管機關都應提升消毒次數、做好人流管制，並請民眾配合戴上口罩。

中央昨天下午宣布取消2021台灣燈會後，盧秀燕也立即召開內部會議研商，宣布取消中台灣元宵燈會、市長春節發紅包等人潮聚集活動，並且要求各機關重新檢視各項大型活動，以防疫為優先。

盧秀燕超前部署，下午再度主持緊急防疫內部會議，她提醒，即便大型活動取消，春節仍有年節採買及返鄉需求，勢必增加群聚風險，除了針對人潮聚集場所提前整備防疫，春節期間尤其針對各大宮廟及旅遊景點，主管局處必須妥善運用即時人潮影像監測系統，做好人流管制及防疫措施。

民政局已協調多家宮廟取消元宵活動，包含東區樂成宮、南區醒修宮、梧棲朝元宮等，豐原區元宵節及葫蘆墩音樂會也取消；文化局也取消各藝文中心大年初四、初五新春表演活動及新春藝文團拜，以及原訂3月底前舉行的2021台中媽祖國際觀光文化節百年宮廟風華表演活動。

農業局原訂4月舉辦的「世界蘭花會議暨展覽」將視疫情評估是否延期；勞工局原訂3月27日舉行的中興大學就業博覽會，將視疫情評估改以視訊進行，五一勞動節模範勞工表揚也將評估是否延期或停辦。

衛生局指出，全市醫院、長期照護機構及產後護理之家，每天訪客可探視時段減少至一個時段，且每名住院病人每次最多2名訪客，住院病人陪病者（含照顧服務員）以1名為原則，並須戴口罩、量體溫及實名制，請民眾探訪前先確認機構規定時段。

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