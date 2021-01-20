台北國際書展延期可能性？李永得：建議5月開始籌備明年書展

記者林育綾／台北報導

考量疫情加劇，文化部今（20）日忍痛宣布，原預計1/26開跑的2021台北國際書展實體書展「停辦」，但「線上書展」及「出版專業論壇」將持續辦理，至於實體書展有無可能延期舉行？文化部長李永得回應，實體展延期可能性很低，加上許多考量，乾脆果斷一點，從5、6月開始籌辦明年的書展更好。

▲「2021台北國際書展」實體書展停辦，但「線上書展」及「出版專業論壇」將持續辦理。（圖／記者林育綾攝）

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針對國內近期疫情變化，文化部表示，經審慎風險評估後，文化部與書展基金會雖已訂定嚴謹防疫計畫，包含實施容留、實聯制、落實全程佩戴口罩、加強消毒、減少互動展示等措施，但考量參展人數過多且展覽會場過大，參展人員於展位間流動位置無法固定，確實難以確保參觀者之間的距離、於場內的足跡，以及停留時間等因素。

因此，文化部在與書展基金會經過密切及充分的研商後，文化部雖然明白書展基金會的立場與準備，仍決定2021台北國際實體書展「停辦」，線上書展及出版專業論壇「持續辦理」。書展基金會補充，「出版專業論壇將會在原場地（台北世貿一館）持續辦理，只是實體書展的部分停辦。」

文化部長李永得下午受訪表示，原本出版業者都已經準備大展身手，但疫情臨時出現挑戰，身為政府單位要更審慎考量，因此上午緊急跟書展基金會討論、溝通，「雖然防疫上可以做到實名制，但同時有2萬人在會場，人在場內又會流動，防疫上無法把握，因此只好忍痛決定停辦實體書展」。

至於實體書展有沒有可能延期舉行？李永得則說，會議中有提到延期，但書展基金會態度比較「保留」，這個保留可能就是不會延期舉辦，一方面考量疫情難以掌控，加上許多參展單位及人員是此時有空，假設改期到5月，這些人不一定有空，觀眾也不一定還想參加，還會延伸退票問題，乾脆果斷一點停辦實體。

李永得也提到，後年的書展很快就會開始籌備，因此不如將心力放在5、6月開始籌備明年（2022）書展。雖然今年實體書展停辦，若將來可化整為零，到小場館舉行活動仍有可能，但不會是這麼大規模的書展。

台北國際書展改「線上舉辦」 文化部忍痛宣布：實體書展停辦