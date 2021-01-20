　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北國際書展延期可能性？李永得：建議5月開始籌備明年書展

記者林育綾／台北報導

考量疫情加劇，文化部今（20）日忍痛宣布，原預計1/26開跑的2021台北國際書展實體書展「停辦」，但「線上書展」及「出版專業論壇」將持續辦理，至於實體書展有無可能延期舉行？文化部長李永得回應，實體展延期可能性很低，加上許多考量，乾脆果斷一點，從5、6月開始籌辦明年的書展更好

▲▼「2021台北國際書展」將於1/26-31日在世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲「2021台北國際書展」實體書展停辦，但「線上書展」及「出版專業論壇」將持續辦理。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對國內近期疫情變化，文化部表示，經審慎風險評估後，文化部與書展基金會雖已訂定嚴謹防疫計畫，包含實施容留、實聯制、落實全程佩戴口罩、加強消毒、減少互動展示等措施，但考量參展人數過多且展覽會場過大，參展人員於展位間流動位置無法固定，確實難以確保參觀者之間的距離、於場內的足跡，以及停留時間等因素。

因此，文化部在與書展基金會經過密切及充分的研商後，文化部雖然明白書展基金會的立場與準備，仍決定2021台北國際實體書展「停辦」，線上書展及出版專業論壇「持續辦理」。書展基金會補充，「出版專業論壇將會在原場地（台北世貿一館）持續辦理，只是實體書展的部分停辦。」

文化部長李永得下午受訪表示，原本出版業者都已經準備大展身手，但疫情臨時出現挑戰，身為政府單位要更審慎考量，因此上午緊急跟書展基金會討論、溝通，「雖然防疫上可以做到實名制，但同時有2萬人在會場，人在場內又會流動，防疫上無法把握，因此只好忍痛決定停辦實體書展」。

至於實體書展有沒有可能延期舉行？李永得則說，會議中有提到延期，但書展基金會態度比較「保留」，這個保留可能就是不會延期舉辦，一方面考量疫情難以掌控，加上許多參展單位及人員是此時有空，假設改期到5月，這些人不一定有空，觀眾也不一定還想參加，還會延伸退票問題，乾脆果斷一點停辦實體。

李永得也提到，後年的書展很快就會開始籌備，因此不如將心力放在5、6月開始籌備明年（2022）書展。雖然今年實體書展停辦，若將來可化整為零，到小場館舉行活動仍有可能，但不會是這麼大規模的書展。

台北國際書展改「線上舉辦」　文化部忍痛宣布：實體書展停辦

ET快訊
唐吉訶德塞滿人！她籲別群聚...淚訴：不想做護理師了
快訊／川普落寞離開白宮！　搭上直升機「正式謝幕」
嫩妹八大打工...竟「服務」到親爸！羞恥感炸裂：渾身發熱又發
這舉動超母湯！美列「日常36件事」藏染疫風險...一張圖秒看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

部桃群聚累計10人確診！前台大醫林氏璧：更擔心案864美食王足跡

配合防疫！　台東元宵活動「炮炸邯鄲」宣布停辦

台灣虎航產地直送　不用飛日本也能吃到「鳥取縣紅楚蟹」

部桃院長一封信感動副總統　賴清德發文感謝第一線防疫醫護

郵差明起不進部桃院內投遞信件　防接觸感染將「加穿防護衣」

柯文哲說核食進口「可解禁」　陳時中否認：現在還沒有要開放

黑糖珍珠鮮奶摻紅茶被罵翻！迷客夏「3點聲明」再道歉：捐出1日所得

唐吉訶德24小時「群聚排隊」　台北市衛生局回應了

帛琉總統就職僅邀台灣！特使團返國可採「5天+9天自主管理」

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

鹿希派房間滿地鳥屎...吳宗憲傻眼飆粗話　憲哥一見古董傢俱變「這樣」：哩洗咧哈囉

楊超越對化妝超有自信：我女團不是白做　懟Yamy成品「這就是普通女生貼的」XD

部桃醫院長喊話醫護：請再撐一下　化學兵出動「物品離開先消毒5分鐘」

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

部桃群聚累計10人確診！前台大醫林氏璧：更擔心案864美食王足跡

配合防疫！　台東元宵活動「炮炸邯鄲」宣布停辦

台灣虎航產地直送　不用飛日本也能吃到「鳥取縣紅楚蟹」

部桃院長一封信感動副總統　賴清德發文感謝第一線防疫醫護

郵差明起不進部桃院內投遞信件　防接觸感染將「加穿防護衣」

柯文哲說核食進口「可解禁」　陳時中否認：現在還沒有要開放

黑糖珍珠鮮奶摻紅茶被罵翻！迷客夏「3點聲明」再道歉：捐出1日所得

唐吉訶德24小時「群聚排隊」　台北市衛生局回應了

帛琉總統就職僅邀台灣！特使團返國可採「5天+9天自主管理」

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

《神力女超人1984》許下願望置身美夢幻境　終究還是要清醒面對現實

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

川普最後一天特赦、減刑143人　名單上沒有私人律師朱利安尼

快訊／川普離開白宮！　搭直升機前往安德魯空軍基地

創新難度！「碎玻璃拼圖」讓高手都卻步　網：地獄魔王級

影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」　駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

祝賀拜登、賀錦麗就職　江啟臣盼美強化與中華民國互惠合作關係

精準切除前哨淋巴結　「前哨淋巴結造影術」減少術後副作用提高生活品質

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

補助錢比薪水多！網精算5寶爸月收入...嚇呆

染疫夫妻曾到南門市場　他喊「完了」被打臉刪文

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

孩子連喝3月黑糖鮮奶癲癇大發作！迷客夏回應

部桃院內感染傳社區！　專家：已是第4波傳播

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

黑糖珍珠鮮奶摻紅茶被罵翻！迷客夏再道歉

曾去麥當勞　染疫護家人詳細7足跡曝光

店員染疫！客怕點餐中鏢　醫這樣說

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

更多熱門

相關新聞

拜登上台首日　將宣布美國重返WHO

拜登上台首日　將宣布美國重返WHO

美國候任總統拜登的幕僚透露，拜登上任後第一天將宣布美國重返世界衛生組織（WHO）和巴黎氣候協定。除此之外，幕僚透露拜登將在上任首日簽署17道行政命令，推翻前朝川普政府的一系列政策。

部桃群聚　前台大醫：更擔心案864

部桃群聚　前台大醫：更擔心案864

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

賴峰偉下令：澎湖縣府員工暫緩至台灣出差

賴峰偉下令：澎湖縣府員工暫緩至台灣出差

黑糖珍珠鮮奶摻紅茶被罵翻！迷客夏再道歉

黑糖珍珠鮮奶摻紅茶被罵翻！迷客夏再道歉

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

太空垃圾墜落首爾！宋仲基知情

更多

最夯影音

更多
鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ
台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面