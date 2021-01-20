陽明交大2月合併　學生會無縫接軌成立「籌備委員會」

▲陽明學生會、交大學聯會會議合影。（圖／籌備委員會提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學與交通大學將於2月1日正式合校，為求學生事務亦能順利整合，該校學生於今（20）日預先成立全台首例的學生會籌備委員會，以促成兩校學生會順利合併交接，並確保合校過程無損學生權益。

籌備委員會表示，近幾年台灣高等教育面臨少子化和國際競爭等重大挑戰，不少公私立大學陸續整併。不過，合併後的學校常因校區分散、聯絡不易等因素，導致學生自治團體難以整合，使原本合併前的學生會，在學校合併後依然獨立運作。陽明大學與交通大學的學生會為解決以上種種困難，於兩校今年2月1日合併前，就已經完成單一全校性學生會的組織規章制定，亦成立籌備委員會期望兩校學生得以共同討論學生事務，目標讓合校後學生會亦可無縫接軌運作。

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籌備委員會主委、同時也是交通大學學聯會學生代表的蘇厚安表示，成立學生會籌備委員會，是為了有效整合兩校學生會的力量，共同維護全體同學們在合校過程的學習和生活權益，落實校園共治、師生共好的願景，期許學校能正視同學們對於合併過程的各式需求。

籌備委員會副主委、同時也是台灣學生聯合會前理事長的朱軒立說，兩校學生會在合併後不會因此消失，只是「換個名字，繼續為同學服務」，同時因為兩校的資源整合，「未來同學的權益勢必將獲得進一步提升」。

陽明學生會會長陳德範說，考量同學們可能對於學校合併後的各種影響有所不安，希望藉由成立籌備委員會，讓陽明交通大學學生會能在合校後的第一天就能正式運作，使各項行政業務無縫接軌，讓同學們對於合校後的權益放心。

交大學聯會會長劉子齊說，期待未來校方能持續支持，不管是學生會或是各學生團體所辦的大小活動，陽明交大學生會也將繼續擔任學校與學生的聯繫窗口與橋樑、期待陽明學生會及交大學聯會合會後的未來是朝好的方向前進，並共同維護每位學生的權益。

不單只是成立籌備委員會，陽明與交通兩個學生會更簽署備忘錄，希望能在合併前預先整合各項業務；更要敦促校方確實傾聽學生的聲音，並為交通車、選課、體育校隊、社團活動等合併事宜預作準備。

