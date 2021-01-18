草屯酒駕男「直衝攤車」再撞5機車！闆娘驚魂：還好瓦斯瓶沒爆炸

▲南投一間飯糰攤車遭酒駕車輛撞倒 。（圖／翻攝臉書《草屯人》）

記者白珈陽、徐愷昕／南投報導

南投縣草屯鎮今（18）日上午發生一起酒駕事故！一輛轎車行經炎峰街時突失控，先撞上路旁攤販後，下秒又連撞倒5部機車，包括肇事的邱姓男子在內總計造成3人受傷，所幸經送醫3人皆無大礙。警方事後也對邱男進行酒測，發現他酒測值明顯超標，訊後立即依公共危險罪移送南投地檢署偵辦。

▲受害飯糰攤車的老闆娘發文呼籲大家「切勿酒駕」 。（圖／翻攝臉書《草屯人》、記者白珈陽翻攝）

邱姓男子上午7點許開車途經草屯鎮炎峰街時，突偏離車道直衝向路旁1輛飯糰餐車，接著又陸續撞倒5部機車，以及買早餐的2名顧客，現場目擊民眾紛紛看傻了眼，並發出驚恐尖叫聲。警方獲報到場後，立即將邱男及2名受波及受傷的民眾送醫，所幸3人經檢查皆無大礙。

案發現場可見飯糰攤車整個被撞歪，一旁店家的招牌、盆栽也碎滿地，場面慘不忍睹。邱男事後向警坦承喝酒，表示與朋友聚會玩還有休息一段時間，認為自己狀況許可才上路，不料仍發生車禍。警方隨後替他進行酒測，因確定酒測值超標，訊後依公共危險罪將他移送南投地檢署偵辦。

稍早器具全遭撞毀的飯糰店老闆娘也於臉書發文，指出將會暫時店休一陣子，並大嘆，「好險瓦斯瓶沒爆炸，否則後果不堪設想，提醒大家千萬不要酒後駕駛，害人害己」。

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▲▼此事故包括肇事駕駛在內，一共造成3人受傷。（圖／記者白珈陽翻攝）