驚！唐吉軻德凌晨百人「苦等5小時」進場　民眾：1層樓卡30分鐘

▲店員在隊伍末端高舉「等候時間還要5小時」看板。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

日本「唐吉訶德」於1月19日上午10時開幕，西門町湧現大批人潮等著入場，直到20日凌晨2時許，唐吉軻德店門口仍有上百名民眾等著入場。《Ettoday》記者凌晨於現場直擊，發現店員已在隊伍末端高舉「等候時間還要5小時！」的看板，但仍有不少人想要排隊進店消費。有民眾從店內出來後，直呼裡面太擠，光從1樓排隊等著上樓就花半小時，塞到爆之下只得趕快走逃生門離開。

由於唐吉軻德開放顧客從門口入場後，要在1樓進行排隊，走電扶梯一路直上3樓，再從3樓逛下來，但現場有進行人數容留管制，以至於從1樓走上電扶梯的時間就要耗費約半小時，有民眾表示，因為裡面人數太多，很悶沒有冷氣，雖然在外面排隊不到半小時就進去了，但是人多到沒辦法逛街、走路，想去的層架都是人，最後受不了從2樓逃生梯直接離開了。

▲店內、外人數眾多，光從1樓等電扶梯就耗費約半小時。（圖／記者游宗樺攝）

而特地從新竹來朝聖的魏姓情侶說，從竹科一下班就特地過來，因為之前很常去日本，但疫情關係已經很久沒出國了，想要進去買一些日本零食，人潮比預期多一點，沒想到剛開幕而已，凌晨還有這麼多人在排隊。

吳姓大學生說，得知唐吉軻德有推出限量購物袋與玩偶，感覺設計很可愛，所以特地前來，原本以為排隊3個小時左右就可入場，但卻看到隊伍末端有還需等候5個小時的告示，只能抱持試試看的心態，看看能不能趕在凌晨4時前入場，如果還是進不去只能放棄改天再來。