《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

▲距離台灣第一個確診案例將滿1年之際，由成大蘇慧貞校長總策畫《知識為光－成功大學的守護與實踐》新書，舉辦新書發表暨座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年新冠疫情來襲，對全世界來說都是難忘的1年，在這艱困的抗疫時刻，從口罩國家隊，到科學防疫、智慧醫療的全球鏈結，都有成大人的身影，距離台灣第一個確診案例將滿1年之際，由成大蘇慧貞校長總策畫《知識為光－成功大學的守護與實踐》一書，19日舉辦新書發表暨座談會。

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這本書完整紀錄過去3百多天來成大和成大醫院抗疫行動下所扮演的關鍵角色，並娓娓道出前線抗疫人員的辛勤付出與堅忍守護。

針對近期桃園市某醫院醫師由於插管遭新冠肺炎感染的案例，新書發表會現場分享兩項保護第一線醫護人員的軟體與裝置。第一項是由成大醫院臨床醫學研究中心研發的「支援7國語言的智慧平板問診系統」，不讓語言隔閡成為防堵疫情的缺口；另一項是有鑑於使用傳統治療蒸氣面罩，會造成感染的氣溶膠散播，增加院內感染風險，而以潛水面罩為靈感，結合HEPA過濾網所研發之「新型氣霧器面罩」，可有效抑制病毒在室內環境中透過飛沫傳播。一方面從實質面降低環境污染的風險，一方面透過裝置提供保護，達成安穩醫護人員暴露在風險中緊張不安的心情，從源頭基礎管理落實確保醫護人力的穩定工作。

成大醫院臨床醫學研究中心主任劉秉彥也現身介紹其帶領跨國團隊開發出支援七國語言的智慧平板問診系統，解決問診語言不通、紙本接觸感染的風險；成大醫院急診室主任林志豪則說明急診室如何在最危險的急診室迸發創意，利用潛水罩加上空氣濾淨裝置，開發出「新型氣霧器面罩」，兼顧有效治療及避免感染的新選擇。

成大校長蘇慧貞表示，去年和今年，對大學來說有個最大的不同，去年我們要準備因應可能都在外面、出國旅遊還沒有回來的學生，雖然辛苦可是從出入境的觀點來說反而單純，我們只要在那一關做好密切的聯繫、整理每一個學生的狀態。今年反而有很多不可控的因素，今年的狀態是，我們所有的學生會去過寒假，寒假可能都在島內，在島內的移動，反而很難去紀錄，或者很難清楚每個學生的校外軌跡是否紀錄完整，我們如何從學生每天的紀錄，回饋到學校的系統。面對所有國內學生可能都會返鄉，會有不同家庭、跨縣市的旅遊或親朋好友之間的聚會，變成我們新的挑戰。過去8、9個月來，成大已經配置得相當好，成大強化所有住宿生進出的單一通道的紅外線熱像儀；所有室內空間，都會紀錄通風換氣量。

成大醫院院長沈孟儒表示，17年前SARS疫情爆發，醫護人員照護病患後約有30％會被傳染SARS病毒，這次的新冠肺炎疫情下，醫護人員照護病患後的感染率，已降至不到1%。從30%到1%，這是十幾年來利用專業做對了一些事。

「一所大學的精神與價值，往往就在它面臨危機時展現。」疫情期間的每一決策，都至關重要，防疫團隊更須臨危不亂與精準的判斷力，隨時掌握疫情變化。2020年1月31日，成大領先全國宣布延後兩周開學，而後幾天教育部也通令全國各級學校延後開學。成大在書中分享，團隊做決策的當下，確立最終目標是讓所有境內外學生能安心進校園上課，接著以流行病學的專業、衝擊效應評估，進行資源盤點及因應計畫，在短短兩週內完成備戰狀態，防疫行動在校園裡全面開展。

面對一次次的危機與所有不確定性，成功大學與成大醫院站在防疫最前線，堅決抗疫。當第一個確診案例在成大出現，成大與附設醫院的密切配合，在疫情爆發初期就擬定完整SOP。蘇慧貞在書中也談到，「幸虧成大的智慧校園系統很早就部署完成，不管是門禁刷卡、校園通報系統、或遠距影像紀錄等等，讓成大有能力在第一時間限縮風險範圍，迅速化解危機。」

因為身處其中，了解前線的困境與所需，成大人以知識為光，致力改善現有醫療環境。書中記載了成大橫跨建築、醫學、工程的設計研發共創團隊，面對龐大的檢疫需求，在短短兩週內從概念設計、環境模擬到施工營造，打造出真正符合安全檢疫與隔離需求的「移動式緊急部署檢疫原型屋（QurE）」；成大醫院健康數據中心執行長蔣榮先教授帶領碩博士生團隊，與成大影像醫學部醫師蔡依珊合作研發出AI判讀COVID-19系統「MedCheX」，透過AI輔助醫師判讀病患肺部X光片，大大降低醫師的看診負擔。此外還有發展快篩、藥物與疫苗的生醫國家隊、即時監測體溫變化，照護病患與醫護人員的溫心智慧手環等創新突破。

《知識為光－成功大學的守護與實踐》一書序文中，蘇慧貞道出成功大學從一而終的堅定與決心，「無論是過去或未來，成功大學都要以知識為光，做一所無私、令人尊敬的大學。在未來每一次#TAIWANCANHELP的驕傲印記中，成大人，都會在！」

在眾多新冠肺炎預測系統中，健保署與成大合作，運用成大胸部X光人工智慧判讀肺炎系統模型，導入現有的肺炎影像資料。系統已於健保署網站上線，提供全國醫院申請使用，持續以研究量能為國家堅守疫情防線……成大深刻體認，在艱鉅的時代，只有大學最有能力以長年儲蓄的文化力、科技力、和創新力揮發關鍵角色，引領願景，讓人類在知識聖火中看見希望！

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