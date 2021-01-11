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全台護理學系首創　成大護理學系遠距直播教室啟用

▲成大護理系遠距直播教室在校長蘇慧貞（中）按下螢幕後，正式啟用，護理系各國學生身穿傳統服飾參加iNursing Space啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大護理系遠距直播教室在校長蘇慧貞（中）按下螢幕後，正式啟用，護理系各國學生身穿傳統服飾參加iNursing Space啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「A whole new world! A whole new world!」在外籍學生的歌聲中，成功大學醫學院護理學系30年來首次空間大改造─「iNursing Space：數位遠距直播教室」11日啟用！這是全台護理學系首創以「直播教室」結合數位科技，建置虛擬實境互動式護理創新教學。

iNursing Space位於成大醫學院護理學系系館1樓，設備包括高畫質追蹤攝影機，自動追蹤教師示範授課內容與技術，搭配超短焦投影機投影於玻璃白板與85吋大型觸碰螢幕，使用環境控制系統，學生行動裝置可一鍵投影至教師端，教師端亦可反向投影至學生端，開創虛擬與實境交融互動式護理創新教學。

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▲成大護理系遠距直播教室在校長蘇慧貞（中）按下螢幕後，正式啟用，護理系各國學生身穿傳統服飾參加iNursing Space啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

iNursing Space結合數位科技與虛擬實境互動式創新教學。成大校長蘇慧貞表示，在新冠肺炎疫情的陰影下，護理學系透過高教深耕計畫的補助，導入數位遠距直播科技，藉由「iNursing Space」的遠距直播及互動，跨越國界發揮護理教育的國際影響力。

成大醫學院沈延盛院長指出，護理學系透過iNursing Space，不僅可提升教師數位課程自製能力，透過數位課程製播培養學生主動學習護理照護知識與技能，亦可強化學生學習動機、促進學生與老師雙向互動，透過現場直播，開啟教與學、虛擬與實境交融互動。

護理系主任柯乃熒表示，「iNursing Space：數位遠距直播教室」是全台護理學系首創以「直播教室」結合數位科技與翻轉教學的理念，傳達創新（Innovation）連結（Connection）護理教育（Nursing Education），簡寫的ICN如同國際護理協會（International Council of Nurses）的縮寫，期許成大護理學系的iNursing Space如同國際護理協會，透過與國際夥伴合作，發揮護理教育的國際影響力。

▲成大護理系遠距直播教室在校長蘇慧貞（中）按下螢幕後，正式啟用，護理系各國學生身穿傳統服飾參加iNursing Space啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「iNursing Space：數位遠距直播教室」在1月11日11時11分啟用，成大校長蘇慧貞、醫學院院長沈延盛、醫學院研究分處副院長柯文謙、成大傑出校友高嘉璘博士、護理學系創系李引玉老師、系主任柯乃熒等貴賓及系上師生多人共同揭牌，一起見證護理教育的新里程。啟用儀式上，10多位護理系和研究所的外籍學生，紛紛穿上自己國家的傳統服飾，以歌聲來參與這場盛會，也展現護理系國際化的一面。

「iNursing Space」展現成大國際護理教育的能見度，也是國內護理教育創新典範。在疫情的影響下，未來「iNursing Space」可增加跨國研究合作會議與互動交流的機會，跨越國界分享護理教學策略，彼此觀摩、精進與交流教學方法，中長期目標則是拓展「iNursing Space：數位遠距直播教室」的深度及廣度，深化台灣護理進階教育，未來成大護理系將發展數位化課程的專科護理師碩士專班，提供國際護理數位遠距碩士學程與國際交流，共同培育國際高階護理人才。

護理學系強調，「iNursing Space：數位遠距直播教室」的發展不僅止於將教學數位化，也呼應聯合國永續發展（SDGs）目標：在「世界上每個人都有公平且高品質的終身學習機會」，透過跨越邊際的護理教育，達成永續發展目標的夥伴合作。

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