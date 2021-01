全台護理學系首創　成大護理學系遠距直播教室啟用

▲成大護理系遠距直播教室在校長蘇慧貞(中)按下螢幕後,正式啟用,護理系各國學生身穿傳統服飾參加iNursing Space啟用儀式。(圖/記者林悅翻攝,下同)

「A whole new world! A whole new world!」在外籍學生的歌聲中,成功大學醫學院護理學系30年來首次空間大改造─「iNursing Space:數位遠距直播教室」11日啟用!這是全台護理學系首創以「直播教室」結合數位科技,建置虛擬實境互動式護理創新教學。

iNursing Space位於成大醫學院護理學系系館1樓,設備包括高畫質追蹤攝影機,自動追蹤教師示範授課內容與技術,搭配超短焦投影機投影於玻璃白板與85吋大型觸碰螢幕,使用環境控制系統,學生行動裝置可一鍵投影至教師端,教師端亦可反向投影至學生端,開創虛擬與實境交融互動式護理創新教學。

iNursing Space結合數位科技與虛擬實境互動式創新教學。成大校長蘇慧貞表示,在新冠肺炎疫情的陰影下,護理學系透過高教深耕計畫的補助,導入數位遠距直播科技,藉由「iNursing Space」的遠距直播及互動,跨越國界發揮護理教育的國際影響力。

成大醫學院沈延盛院長指出,護理學系透過iNursing Space,不僅可提升教師數位課程自製能力,透過數位課程製播培養學生主動學習護理照護知識與技能,亦可強化學生學習動機、促進學生與老師雙向互動,透過現場直播,開啟教與學、虛擬與實境交融互動。

護理系主任柯乃熒表示,「iNursing Space:數位遠距直播教室」是全台護理學系首創以「直播教室」結合數位科技與翻轉教學的理念,傳達創新(Innovation)連結(Connection)護理教育(Nursing Education),簡寫的ICN如同國際護理協會(International Council of Nurses)的縮寫,期許成大護理學系的iNursing Space如同國際護理協會,透過與國際夥伴合作,發揮護理教育的國際影響力。

「iNursing Space:數位遠距直播教室」在1月11日11時11分啟用,成大校長蘇慧貞、醫學院院長沈延盛、醫學院研究分處副院長柯文謙、成大傑出校友高嘉璘博士、護理學系創系李引玉老師、系主任柯乃熒等貴賓及系上師生多人共同揭牌,一起見證護理教育的新里程。啟用儀式上,10多位護理系和研究所的外籍學生,紛紛穿上自己國家的傳統服飾,以歌聲來參與這場盛會,也展現護理系國際化的一面。

「iNursing Space」展現成大國際護理教育的能見度,也是國內護理教育創新典範。在疫情的影響下,未來「iNursing Space」可增加跨國研究合作會議與互動交流的機會,跨越國界分享護理教學策略,彼此觀摩、精進與交流教學方法,中長期目標則是拓展「iNursing Space:數位遠距直播教室」的深度及廣度,深化台灣護理進階教育,未來成大護理系將發展數位化課程的專科護理師碩士專班,提供國際護理數位遠距碩士學程與國際交流,共同培育國際高階護理人才。

護理學系強調,「iNursing Space:數位遠距直播教室」的發展不僅止於將教學數位化,也呼應聯合國永續發展(SDGs)目標:在「世界上每個人都有公平且高品質的終身學習機會」,透過跨越邊際的護理教育,達成永續發展目標的夥伴合作。

