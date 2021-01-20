和平醫院封院是正確決定嗎？內行人揭「恐怖教訓」：根本災難

▲當時和平醫院封院，是否為正確的決定，如今面對新冠疫情，又被拿出來討論。（圖／翻攝Google Maps）



記者柯振中／綜合報導

近期部立桃園醫院感染擴大，是否封院的議題又被搬出來討論。有網友上網發問，當初SARS疫情爆發時，和平醫院封院，是否為正確的選擇？對此，則有人回應，當初的決定猶如災難，就如同中古世紀封鎖染疫村莊、放火燒村的慘況。

一名網友在PTT上發問，受到疫情影響，近日封院的話題又被拿出來討論，現今的電視台節目都討論，當初的決定根本是個錯誤，但當時有許多節目都對封院的行為歌功頌德，讓他十分錯亂，「和平醫院當初封院是正確決定嗎？」

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對此，則有內行人出面分析，該名網友的意思大概是「關閉醫院、暫停醫院業務」，但當時和平醫院的做法並非如此，沒有關閉醫院，只是將醫院與外界隔開，不准病患、醫護進出，院內人員則照常工作。

沒想到，當時下令封院，只是將醫院封鎖在社會之外，院內感染完全沒有緩解，反而更加嚴重，醫院工作人員需要被隔離、觀察症狀，還要肩負著照顧病人的責任，「因為不會有外援了。」

▼即使當時SARS疫情嚴重，醫師們仍戴著口罩，開始學習相關知識。（圖／陳志金醫師授權提供）



由於人員被限縮在院內，外部沒有人進入幫忙，內部人員需要全天候工作，沒有足夠的休息空間、時間，病患也全部混雜，「沒病的被有病的傳染」，染疫的工作人員倒下，健康的人工作量愈來愈繁重，與病患接觸的時間逐漸提升。

和平醫院陷入惡性循環，院內感染人數愈來愈多，幾近失控，直到當時的中央政府介入，開始分流病患，感染鏈才被打破。而此舉也讓這名內行人感嘆，此種做法猶如中古世紀時，直接將染疫村莊封鎖，接著再放火燒光。

眾多網友聽完慘痛的經驗，忍不住留言回應，「封院不給資源，得病的嚇到全台到處跑」、「封院就是最糟的決定」、「突襲式封院真的非常糟糕」、「死的是你家人就知道是對還錯了。」

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