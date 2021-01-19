2架共機進入我西南空域　我軍派遣空中巡邏兵力應對

▲共機19日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

軍事迷19日記錄到共機上午擾台，我空軍升空警戒並兩度廣播驅離。國防部晚間證實，運8電偵機1架次、運8遠干機1架次進入我西南空域，我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國防部公布的資料顯示，今年迄今，已有26架次共機擾台，包括1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

▲運8電偵機。（圖／國防部提供）

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；以及1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

▲運8遠干機。（圖／國防部提供）