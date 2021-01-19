台灣首間公校！西松高中辦「國際文憑課程」　畢業能申請世界名校

▲西松高中創全台公校首度引進IBDP國際文憑。（圖／取自西松高中）



記者許展溢／台北報導

台北市西松高中首度引進國際文憑大學預科課程（IBDP），這是全台公立學校首創，110學年度招收第一屆「國際文憑班」，該班分六大學科組，學生取得認證後，將可申請英國劍橋、牛津和美國常春藤等知名前五十或百大的大學。

西松高中國際部向《ETtoday新聞雲》說明，自107年申辦 IB 國際文憑大學預科課程（Diploma Programme, DP），至今 110 年 1 月已完成最終的認證訪視，過程一切順利，國際文憑、班分六大學科組，包括語文與文學、第二外語、社會科、自然科、數學科和藝術科。

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國際部表示，國際文憑班是因應台北市政府「雙語教育制度」，到時選修部分，如自然組有化學、物理和生物等，就要從中選定一科，課程符合108課綱外，以全英文授課，著重紙筆能力（認證能力）外，也強調「技能」考科，如社會科有「文本分析」，自然科則講究「實驗技巧」，語言除了聽跟寫，重視「讀跟講」。最後還要進行全球考試，通過DP後，取得IBDP國際文憑，同時也能有國內高中畢業證書。

國際部表示，今年七月開始招生，只會有一班，最多25人，日後畢業學生都能申請前五十大、百大的國外大學，如劍橋、牛津、帝國和常春藤等知名學校。

台北市教育局中等教育科科長諶亦聰說，IB是國際文憑組織，現在全球有5千多所大學都採認此高中文憑，很多都是常春藤出來的，台灣目前只有7所私立高中得到授權許可，此文憑教學方法都要按照規定，評分方式要寫小論文、問答題等多項跨領域，西松高中是台灣公立首度引進，今年新學年度將用特殊選才，透過表達探究的方式讓學生申請入學。諶亦聰提到，國際文憑每校招收學生不會多，因要重視老師和學生們的教學、授課品質。