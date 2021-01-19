日本沖繩疫情失控　今擬第3度自行宣布緊急事態！

▲沖繩縣知事玉城丹尼將於19日晚間自行發布緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

受新冠肺炎疫情蔓延影響，日本沖繩縣決定於19日晚間自行宣布進入緊急事態，期限至2月7日為止。屆時將會籲請全縣餐飲業者在晚間8時前打烊，並要求各大公司行號盡量讓員工在家上班，將出門工作的比例縮減至3成以下。據了解，如果店家配合政策提早打烊，將可以獲得每天4萬日幣的補助金。

根據《琉球新報》報導，沖繩縣自年初開始疫情再度擴大，16日更是新增130例確診，累計感染6467人。根據近一週的數據顯示，沖繩縣每10萬人中就有34.11人染疫，在全日本排名第八，已經來到防疫第四階段「感染爆發」。因此縣政府也在17日、18日召開對策本部會議，與醫護人員與商界人士共同開會，商討相關對應措施。

政府19日與各市町村、業界商討後，將會舉行對策本部會議，並由縣知事玉城丹尼發布緊急事態宣言，直到2月7日才會解除。事實上，這已經是沖繩縣第3次自行宣布進入緊急狀態宣言，前2次分別是在2020年4月與7月。

沖繩的現行政策是希望縣內7個市的餐飲業者能夠在晚間10時前打烊，待緊急事態正式生效後，對象將擴大至全縣的所有餐飲業者，時間則提早至晚間8時。

沖繩縣目前的醫療資源已逼近緊繃狀態，且業界也希望能將每天4萬日幣的補助支援金提高到6萬日幣。為控制疫情並確保財源，縣政府已籲請中央政府將沖繩列入國家的緊急事態宣言地區，但是否能順利被納入，還得等待中央政府的判斷。

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