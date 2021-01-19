醫護感染拉警報！各大醫院限縮探病規定一次看

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部立桃園醫院院內感染持續擴大，指揮中心成立「前進指揮所」，並實施6點感染管控措施，包括全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。台大醫院先開第一槍，自主限縮加護病房探病次數，台南成大醫院只開放上午探病等，《ETtoday新聞雲》也整理了各大醫院最新管制措施，提醒民眾進出醫院時要留意相關規範。

▲台大醫院開第一槍公布限縮探加護病房探病次數。（圖／記者徐文彬攝）

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台大醫院：1月19日起，一般病房探病每日固定2次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時。加護病房：每日固定1次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時。需探病者在前一天晚上12點前申請預約，需攜帶預約證明，並於醫院大門口出示預約QR CODE。

臺北市立聯合醫院：1月20日起，一般病房探視時間，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明院區：上午11：00～11：30；松德院區：晚間19：00～20：00。中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明院區：上午11：00～11：30；松德院區：晚間19：00～20：00。

林口長庚醫院： 欲至本院陪、探病者請於前一日晚上12點前事先電話護理站預約或於長庚e指通APP完成陪探病預約，始得進入病房陪、探病，恕不接受當日現場預約。

一般病房每日固定1次探視：

（一）每日開放1次（上午11：00∼12：00），每床每次以2人為限。

（二）12歲（含）以下之訪客仍暫停入院探視。

（三）每日18：00至翌日06：00期間，請持「陪賓證」進入醫院。

加護病房每日固定1次探視：因應病人照護需要，以每日固定1次探視時段（上午11：00∼11：30），每床每次以1人為限。

高雄長庚醫院：即日起欲至本院陪、探病者請於前一日事先向護理站預約或於長庚e指通APP完成陪探病預約，始得進入病房陪、探病，恕不接受當日現場預約。

病房探視相關規定：

（一）一般病房：每日1次

（上午11：00∼12：00）

（二）加護病房：每日1次

（上午11：00∼11：30）

（三）每床每次以2人為限

（四）12歲（含）以下之訪客仍暫停入院探視

（五）每日18：00至翌日06：00期間，請持「陪賓證」進入醫院。

▲台南成大醫院僅開放上午探病。（圖／記者林悅攝）

台南成大醫院：僅開放上午探病，取消下午探病時間；一般病房開放時間是上午11：30至12：30、加護病房為上午10：30到11：00；燒傷中心則是下午2：00到3：00，1次上限兩人；每床陪病者（包括照顧服務員）仍限制為1人。

振興醫院：01月15日公告，一般病房及加護病房探病人數每時段合計至多2人；一般病房探病時段為上午10：30－11：30、下午19：00－20：00；加護病房上午10：30－11：00、下午19：00－19：30

國泰醫院：1月21日（四）起調整探病時段，加強門禁管制。一般病房探病時間上午11：00－12：00；加護病房探病時間上午10：30－11：00。每名住院病人每次限2名訪客（不得輪替），並請配合登記，全程戴口罩。

台北榮總：目前並未更改探病管制，但北榮強調，會配合中央流行疫情指揮中心及台北市政府衛生局的規定機動調整應變措施，將持續針對來院人員及探病訪客加強管控，嚴格要求全院同仁，特別是第一線同仁，確實遵照落實防疫標準作業流程及相關規定，並加強落實全院員工、實習學生、清潔工、病房看護及外包人員等健康管理。

三軍總醫院：由於疾管署尚未提升國內疫情等級，目前陪探病模式未改，入院不用插卡，但維持體溫監測，近日也數次假想醫院群聚，演練清空醫院、分艙分流等，本月十九日北市衛生局已現場觀摩，一切應變已準備就緒。