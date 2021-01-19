美魔女愛吃宵夜46公斤身材羨煞人　三酸甘油脂高達500嚇壞

▲1名美魔女愛吃宵夜膽固醇飆高400。（圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1名50歲的周婦身材姣好50公斤應酬喝酒，但膽固醇數值卻高達400；另一位52歲張姓美魔女愛吃精緻美食，46公斤但三酸甘油脂超標3倍，大吃大啖美食造成高血脂，醫師警告有可能造成動脈硬化形成血栓，甚至會造成血管阻塞，引發心絞痛、急性心肌梗塞等心臟血管疾病。

衛福部彰化醫院指出，張小姐追求美食，連宵夜也沒放過，人人羨慕她吃不胖的身材，但她的三酸甘油脂卻高達500多，比正常數值(小於150)多出3倍以上，聽說紅麴可降血脂，但市面上的紅麴健康食品種類很多，價錢又貴，於是她轉求中醫協助，服用半年後，數值已降到150以下。

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▲彰化醫院中醫科主任馮天祥。

周婦說，她在工作上常要應酬喝酒，雖然在飲食上已經儘量清淡節食，但每一年的健檢報告總是膽固醇過高，還逐年增高，讓她不得忽視，服用中醫膠囊半年後，膽固醇數值從400降到190(正常數值小於200)，最重要的是健保有給付，不用負擔過大。

彰化醫院中醫科主任馮天祥指出，「本草綱目」記載：「紅麴主治消食活血，健脾燥胃。」意思是說紅麴能降低膽固醇，改善血液循環及消化系統。因此，市面上紅麴產品琳瑯滿目，但健康食品未經人體試驗，通常濃度較低，品質參差不齊，而彰化醫院用的是紅麴萃取入藥，經人體試驗通過，證明為有療效的藥品，濃度較高，有一定的品質。

馮天祥表示，高血脂通常來自不良的飲食、抽菸、喝酒、肥胖及缺少運動等因素，很多高血脂的病人不知道自己血脂過高，往往是透過健康檢查才發現，他們常有一個共同的問題「不覺得不舒服就不要吃藥吧？」其實，高血脂若是長期不加以控制的話，脂肪便會堆積在血管內壁上，久而久之造成動脈硬化，使血管內腔狹窄、形成血栓，甚至會造成血管阻塞，引發心絞痛、急性心肌梗塞等心臟血管疾病，或是腦出血、腦梗塞等腦血管病變，所以，及早控制血脂較能預防相關疾病。

▲美魔女愛吃美食。

馮天祥強調，治療的目的是使異常的血脂回復正常範圍，以降低動脈硬化及心血管疾病的發生，但如果患者透過飲食控制、適度的運動、減肥、戒菸、戒酒等方式，通常也能有效降低高血脂。國民健康署對預防高血脂的建議為定期健檢、飲食均衡、適度運動、戒除菸酒。

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