知名女書法家慘淪詐騙車手！當義工約宮廟拿86萬「善款」被捕

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人在15日接獲詐騙集團電話，對方聲稱丈夫留下490萬英鎊遺產要做公益，但錢卡在海關要婦人幫忙通關，婦人匯了10萬後，詐騙集團又通知要面交善款，婦人兒子驚覺有異暗中報警，最後警方在一處宮廟前逮捕車手，但車手竟是知名書法家。



▲婦人被詐騙配合警方約出車手，沒想到卻發現車手竟是書法家。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，1名57歲的蘇姓婦人，在15日接獲詐騙集團電話，對方聲稱，丈夫留下490萬英鎊遺產，想用這筆錢來台灣做公益，但因為錢卡在海關，向蘇婦開口要求1百萬幫忙，婦人基於作好事同意協助，但最後匯出10萬元給對方。

蘇婦向兒子告知此事，兒子驚覺這就是詐騙，隨即通知警方，詐騙集團在16日又要求蘇婦出面給錢，雙方約在北投一處宮廟前面交86萬元，警方當場逮捕1名61歲的劉姓女子，最後將女子帶回警局進行偵訊。

劉姓女子表示，自己也是接獲詐騙集團電話，聲稱要來此次處取善款，所以還特意從台中北上到台北面交取錢，事後警方發現劉女就是知名的書法家，且對話紀錄確定女子就是被詐騙集團利用當車手，但因涉及詐欺仍遭警方依法送辦。

據悉，劉女是國內首屈一指的書法家，擅長10多種書法字體，劉女也感到相當無奈，當時只是被網友告知要來台北幫忙帶取善款，沒想到卻是被詐騙集團利用當車手。

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