日約5人使壞！外國妹「自曝可解鎖技能」嬌喊：我自己有租小套房

▲阿義被依法判1年2月徒刑，緩刑4年。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿義」（化名）是某間摩鐵的營運主任，但他卻媒介、容留7名外國籍女子來台與不特定男客，以2200元至4000元之價格進行全套性交易，而每名小姐每天至少會接待3名客人以上。對此，桃園地院審理後，依法判其1年2月徒刑，緩刑4年。

判決指出，阿義平常負責摩鐵日常管理、營運之工作，但他卻與應召集團成員，共同意圖使女子與人為性交行為，而媒介、容留以營利之犯意聯絡，在通訊軟體上散布多則性交易廣告，「冰火無套吹，我自己有租個小房間來玩喔」等，接著又從泰國招攬7名女子來台，讓她們以每次40至60分鐘，新台幣2200元至4000元之不等價位，與不特定男客從事全套性交易。

另外，阿義則以每日1600元之代價，提供摩鐵內的多個房間，作為小姐們與男客的性交易場所，而每位小姐平均一天會接待3名男客，其中一位更是一天會接待5位。對此，詭異的營業方式引起警方懷疑，遂持搜索票前往該處搜索，當場將其查獲。

阿義對於犯行坦承不諱，且法官審理後認為，阿義並無前科，素行尚端，因思慮未臻周詳導致犯案，犯後具有悔意，依共同犯圖利容留性交罪，共七罪，各處有期徒刑4月，合併執行應執行有期徒刑1年2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予其緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且應參加法治教育4次。

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