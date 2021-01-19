找501元只給1塊錢！店員質疑人妻少給　轉身一看秒道歉

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人妻18日在臉書PO文抱怨，在某藥局購買奶粉和防水膠帶，花了709元，結果店員一邊結帳一邊聊天，收了1210元卻只找1塊錢，如實告知還被懷疑，只好調監視器畫面來看，結果店員轉身看完影像，態度也跟著一轉馬上道歉，讓她又氣又無奈，「服務業很辛苦，要面對各式各樣的人，但當妳都不尊重自己了，憑什麼要別人尊重妳？」

▲原PO到藥局買奶粉，遇到只顧聊天的店員。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」中提到，17日前往中部某藥局買開罐價（指當場開罐會有折扣）的奶粉，加上防水膠帶總共709元，但她從進藥局開始，兩名店員就一直聊天，其中一名年紀快要可以當阿嬤的店員走來結帳，一邊撕開奶粉罐的邊條還一邊聊天，此時她拿出1210元現金付款，「錢給她（店員）之後，她把撕開邊條的奶粉給我，請我開罐（鋁箔紙部分），我開了一個小洞就蓋回去。」

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然而，店員因為顧著聊天根本沒有注意，仍出聲提醒原PO要開罐，讓她覺得很不耐煩，於是回嗆「我開了是沒聽到聲音嗎？」接著，店員找錢只找了一塊錢，但她明明給了1210元，照理來說應該要找回501元，「我請她去調監視器，她也很理直氣壯說『好，我去看』，結果她看完一直跟我道歉。」

▲原PO不滿店員收錢都不確認一下。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO無奈表示，最後實在是太生氣了，就回了店員一句「妳們就一直聊天，連拿錢給妳都不看」，雖然理解服務業很辛苦，要面對各式各樣的人，但事隔一天她依舊無法消氣，這才決定PO出來和大家分享，「當妳都不尊重自己了，憑什麼要別人尊重妳」、「如果是大家，會堅持到底還是放棄」。

其他網友看完文章，紛紛留言力挺原PO，「這個真的瞎，只要確定自己沒問題，就絕對站得住腳，有拿回來該拿的就好」、「我也會很生氣！誰都不喜歡被誤會的感覺」、「我不只會生氣，還會叫她主管來」。不過，也有部分網友認為，既然店員已經道歉，相信她也知道錯了，不妨選擇原諒，別再生氣，下次換一家藥局買就好。