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台中男咖啡店2樓露鳥..還朝櫻花妹「狂搓1小時」！她當場嚇壞

▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿義被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿義」（化名）日前在台中某間咖啡店2樓，突然對著座位附近的一名日本女子做出猥褻行為，誇張的行徑曝光後，讓對方嚇得趕忙報警處理。對此，台中地院審理後，依法判阿義3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，於2020年11月某日下午，在不特定多數人均得共見共聞的台中某咖啡店2樓，看到日籍女子「小美」（化名）坐在右前方位置，竟然就意圖供人觀覽，用手不斷撫摸自身生殖器，以此套弄生殖器之自慰方式，對小美做出公然猥褻行為。

小美見狀後，嚇得趕忙報警，而阿義被捕後，對於犯罪事實坦承不諱，且又有證人、監視器翻拍照片、現場照片等足以佐證，因此其犯行勘以認定。對此，法官認為，阿義先前就已因公然猥褻案件，被判處拘役30日確定，但卻仍不知悔改，仍在不特定人均得共見共聞及甚多大學生出入之消費之店內公然裸露生殖器自慰。

此外，法官認為，阿義公然撫摸生殖器之行徑，超過1小時多，造成小美及他人之驚嚇，並破壞社會善良風俗，行為殊不可取，應予嚴懲，另衡量其犯後坦承犯行之犯罪態度，審酌其智識程度、擔任臨時工、免強維持家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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