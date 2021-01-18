桃園醫院群聚感染擴大　蘇貞昌：防疫需要更上緊發條

▲蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

衛福部桃園醫院發生新冠肺炎院內群聚感染事件。行政院秘書長李孟諺轉述行政院長蘇貞昌今天對立委表示，防疫上確實需要更上緊發條，責成衛福部及相關部會一起努力，做好防疫措施。

蘇貞昌、行政院副院長沈榮津晚間宴請立法院副院長蔡其昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、立委趙天麟、邱志偉、許智傑、張廖萬堅、陳秀寳、林宜瑾等人。

行政院秘書長李孟諺會後受訪時說，蘇貞昌特別感謝民進黨立委們在過去2年在預算、法案上的支持，也為接下來臨時會中，針對前瞻預算案、110年度總預算案等，請民進黨立委給予支持。

李孟諺表示，餐敘中有立委關切最近新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發展，包括5個本土病例，蘇貞昌也向大家報告，目前防疫上確實有需要更上緊發條，責成衛福部及相關部會一起努力，做好防疫措施、阻絕，以及進一步疫調等。

李孟諺說，會中立委也廣泛討論有關含萊克多巴胺美國豬肉進口議題，蘇貞昌再次向立委們說明，從元旦起「豬肉儀表板」每個上班日公布累計本土豬屠宰量、進口豬肉量、檢測結果是否含有萊劑等，截至目前沒有任何含萊劑的豬肉進口，政府一定會逐批查驗、嚴格追蹤檢驗、標示清楚，請國人放心，也請立委協助監督、宣導。