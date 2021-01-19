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臨檢變抓姦！警察攔車巧遇「老婆偷腥中」　下秒反應被讚爆

▲警察執勤意外攔到妻子正與小王約會。（影／翻攝自YouTube）

記者崔子柔／綜合報導

國外一名警察攔下一台車要臨檢，竟意外抓包老婆坐在車裡，和小王出遊約會，最後警察讓小王自行開車離開，妻子則被丟包在路邊。影片近日在社交平台上被瘋傳，不少網友都認為警察展現高EQ的處理方式，妻子被丟下也是「剛好而已」。

根據影片內容，警察要求小王和妻子都下車，進行搜身後問小王，「你怎麼認識這女人的？」，得知是透過Tinder後，又追問「是第1次約會嗎？」

▲警察執勤意外攔到妻子正與小王約會。（影／翻攝自YouTube）

▲警察上前攔檢。（影／翻攝自YouTube）

小王則說這是第3、4次了，但也反問「為什麼要一直問我們約會的事？」這時警察就直說「她是我老婆」，看到對方不知道她是有夫之婦的樣子，也不為難他，讓他自行開車離開。

▲警察執勤意外攔到妻子正與小王約會。（影／翻攝自YouTube）

▲小王走後，他回頭和妻子說話。（影／翻攝自YouTube）

過程中妻子想開口說話，就被警察下令閉嘴、繼續貼在車上，等到小王離場，才開始和妻子對話，直言已經沒什麼好講，叫她自己連絡她母親，並要求今晚就把東西從家裡搬走，接著把她丟包在路邊開車走人。

這段影片近日在社群平台上瘋傳，不少人都覺得警察的反應展現了理智及專業，「做得好！為這警察感到驕傲」、「他處理得很好而且全程保持冷靜」、「把她丟在路邊也是應該的」。

▼網友留言。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

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