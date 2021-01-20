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換Power變主機板壞！維修費1600→9000　她怒報警：養貓錯了嗎

記者陳俊宏／綜合報導

高雄仁武一名女子指控，將電腦送修，結果維修費從1600元暴漲成9000元，當場報警。店家則回應，女子家有養貓，電腦一打開全部都是貓毛，再加上該電腦老舊，才造成檢測過程主機板壞掉，「如果原廠判定說是人為損壞的，好，那我賠她一顆舊的。」消保官則建議由公正第三方來鑑定故障原因。

當事人17日在「爆怨2公社」臉書社團說，超火大，原本只是Power（電源供應器）壞掉，找了一間家裡近一點又有營業的店家維修，店家也跟她說只要換掉要價1600元的Power；結果更換時把主機板燒壞了，理由是電腦裡面灰塵太多造成短路。

▼女子將電腦送修，結果維修費從1600元暴漲成9000元，當場報警。（圖／東森新聞）

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換「power」變主機板壞！維修費1600→9000　女貓奴怒報警。（圖／東森新聞）

當事人控訴，店家說要換主機板、CPU、記憶體，「維修要9200算我9000，還是換2核心跟最爛的那種到底？我是沒很懂硬體設備，但我知道這不能轉嫁到我身上吧，不是我弄壞的，為什麼要我出錢換啊，乾脆買新的好了！」

當事人氣得當場報案，根據她拍攝的影片，到場的員警則表示這是消費糾紛，警方無法介入，要去找消保會。原PO回應網友的問題說，「他有開機到我桌面已經可以打開，完全確認是power壞，結果給我搞這齣！」有網友留言，「我自己幫親人跟幫公司維修，也遇過灰塵、貓毛一堆的，也沒碰過燒掉的」；原PO回，「養貓臭（錯）了嗎？」

原PO後來找其他業者，「我有找到一家耐心應付我這種硬體白癡的人，很感動」、「我還是請人維修了，到府親切還沒那麼貴，幾乎是升級了。」

▼估價單顯示9000元。（圖／東森新聞）

換「power」變主機板壞！維修費1600→9000　女貓奴怒報警。（圖／東森新聞）

▼業者自認問心無愧。（圖／東森新聞）

換「power」變主機板壞！維修費1600→9000　女貓奴怒報警。（圖／東森新聞）

對此，《東森新聞》找到遭指控的張姓業者，他回應，女子電腦使用超過5年，沒定期清潔，又卡很多貓毛，維修時打開側蓋移動過程中，無法避免毛屑不掉下去，因此才會壞掉。

老闆拿出估價單說，不是只換了二核心而已，還有電源供應器、主機板、記憶體、CPU（中央處理器），另還會幫忙機內清潔和資料備份的服務，收費9000元；但女子最後取回不修，他沒有提供維修服務，只是在檢測過程中，主機故障。

老闆自認問心無愧，不在乎網路批評，「如果原廠判定說是人為損壞的，好，那我賠她一顆舊的。」對此，高雄市政府消費者保護官殷茂乾表示，如果有爭議，當然會建議消費者提出申訴，會找公正的第三方鑑定電腦故障的原因。

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