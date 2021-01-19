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偷吃前兆！死會還「私下搞曖昧」星座曝光　雙子認了：另一半太無聊

渣男,兩性,滑手機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲你的另一半明明死會了卻還是愛私下搞曖昧嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

曖昧的感覺對某些人來說是很愉快的，但是已經有固定交往的情人之後，有些人還是喜歡享受這種感受，就會背著情人和別的異性偷偷來一點小小的曖昧，也是一種偷吃行為可能發生的前兆，一起來看看哪些星座的人容易這樣吧！

請參考：太陽和金星星座

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★牡羊座：

牡羊座不會偷偷曖昧，他們偶爾會被好看或很性感的對象給沖昏頭，曖昧是會明顯表達出來的，這是一個直接表達自我感受的星座，也許會讓別人覺得有點白目，不過這種忠於自己感受的曖昧往往也不會持續太久。

★金牛座：

金牛座不怎麼容易搞這樣的曖昧，他們往往是專情派路線，確定對象之後就會守在對方身邊，或該說這是一種固執的表現，除非這個金牛座認為目前進行中的這段感情快結束了，他們才有機會去偷偷找別人曖昧。

★雙子座：

雙子座可說是高危險群。這是個不甘寂寞的星座，他們不見得是真的想偷吃或想談小戀愛，很多雙子座是因為覺得跟另一半越來越沒話聊，他們開始想去找有話聊的對象，聊一聊自然就曖昧越來越多，也挺愉快的。

★巨蟹座：

巨蟹座是一往情深的類型，不怎麼容易會有背著另一半偷偷搞曖昧的問題發生，他們通常不善於說謊、有些巨蟹座甚至於很容易緊張不安，與其被抓包不如就都不要做最安全。但還是有一定程度的機會和舊愛搞曖昧。

▲滑手機,低頭族,手機,宅女。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲獅子座認為出沒在自己身邊的異性越多，代表自己越有魅力。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

★獅子座：

獅子座是高危險群之一，很多獅子座會覺得身邊圍遶著自己的異性越多、越是代表自己的魅力很強，會帶給獅子座一種心情上的愉悅，就算只是嘴上和異性曖昧來曖昧去，獅子座也能很享受，並且裝出自己還是單身的假象。

★處女座：

處女座往往是不會在死會後偷偷曖昧的人，這是個有精神潔癖的星座，處女座對自己的形象很看重、更不願意自己的形象在另一半心中產生瑕疵，所以很大部份的處女座有了固定交往對象之後，都還滿自律甚嚴的呢！

★天秤座：

天秤座是被動曖昧的類型，一般來說天秤座不會偷偷去做這樣的事，因為天秤座對維護自身的愛情關係是非常重視的，但是如果是別的異性主動放電、熱情撲上來，天秤座有時會因為很難拒絕就半推半就地曖昧下去。

★天蠍座：

天蠍座是會偷偷曖昧的類型，有時會覺得這樣是證明自己的魅力還很強，也有的天蠍座面對某些型男或正妹時就會想要去曖昧一下，並不盡然是想要交往，但就是希望能為自己的感情生活當中增添一點美好的風景照。

▲▼情侶、談戀愛、包包、男友、女友。（圖／記者陳俊宏攝）

▲天蠍座面對某些型男或正妹時就會想要去曖昧一下。（示意圖，非本新聞當事人／記者陳俊宏攝）

★射手座：

射手座是不太會偷偷曖昧的類型，他們都是光明正大地曖昧，有話直說的射手座很容易因為一時玩得很開心就很入戲，和某些條件不錯、玩得來的異性搞曖昧，甚至於發展成上床的關係，當然這其中是以男性居多的。

★摩羯座：

摩羯座是有可能會在有固定交往對象後還暗中搞曖昧的，只是機率不見得高。雖然在心態上，摩羯座其實滿享受搞曖昧的感覺，但是摩羯座有時候並不善於講話、曖昧的功力比較差，這也相對使得摩羯座有心卻無能為力。

★水瓶座：

水瓶座雖然看起來好像和某些朋友有著曖昧的關係，不過往往那真的都只是朋友。水瓶座有了固定交往對象後，還是會跟自己的異性好朋友保持某些有趣的曖昧，但並不會因此擦槍走火，水瓶座看似隨便、但他們有自己的一套原則。

★雙魚座：

雙魚座是這一類的高危險群，特別是在愛情走到了比較冷靜的時期，少了激情和熱情會讓雙魚座覺得這段愛變得索然無味，這時的雙魚座就容易想要向外發展，曖昧就是一種可以暫時補給雙魚座對戀愛甜蜜感受的最速食方式。

本文經授權轉自：亞提米斯《死會又愛偷偷曖昧的星座情人？

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