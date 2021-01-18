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部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

記者鄒鎮宇／綜合報導

部立桃園醫院7天內累計5名醫護確診，中央流行疫情指揮中心更成立「前進指揮所」管制。對此，台大醫院婦產科醫師施景中透露在重災區上班的醫師兄弟照片，除了心疼之外，也透露協調會議的結果，各大醫院都決定要支援幫忙，一起度過這次的疫情，「我們早已經不是2003年SARS時的台灣了。」

施景中在個人臉書PO文，回憶起17年前台大是SARS的重災區，當時和平醫院淪陷時，許多大型醫院都不願意收治SARS病患，許多患者及疑似病例都湧入台大。

施景中說，當時許多醫學中心都以私人醫院沒補助、不是重症專責醫院等理由拒絕幫忙，但現任中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳當時忙到兩度懷疑染疫，哽咽地在協調會議上對著七大醫學中心門派的院長說「大家究竟愛不愛台灣？」

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面對張上淳的詢問，許多院長也曾是張上淳的老師，大家沉默許久後紛紛點頭，答應清出病房，動用底下人力，一起做好收治SARS轉院的準備，最後才讓大家度過疫情。

▲▼北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲中央流行疫情指揮中心宣布在部桃成立前進指揮所。（圖／記者陳以昇攝）

施景中透露，有醫師轉述桃園衛生局召開協調會議的結果，表示各大醫院都沒有囉嗦，決定互相扶持、一起撐下去，並為染疫的醫院善後。

他也說，在醫師群組內看到球隊的兄弟照片，「身在重災區的醫院，穿著工作服，抱著球隊一起製作的橄欖球，露出開朗的微笑。我看他憔悴很多，但看到這麼多醫院一起幫忙，我知道他們一定會挺的過去。」

▲▼部桃醫憔悴照曝！施景中心疼兄弟…曝光協調會議：各大醫院都願意支援。（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中PO出在重災區工作的球隊兄弟照片。（圖／翻攝施景中臉書）

「我們早已經不是2003年SARS時的台灣了」施景中表示，台灣防疫並不是運氣好，希望不幫忙的人最起碼不要扯後腿，因為在重災區、第一線工作醫護人員的痛苦不是當事人不會了解，「大老（楊志良）說，醫師沒有遵照SOP，有些人附和；我想問，這些人、包括那位大老，真的知道這些SOP是什麼嗎？」

網友看完紛紛留言，「台灣加油，醫護人員們加油，你們辛苦了」、「看了眼眶都濕了，真的很謝謝醫護人員」、「之前看當年這段報導，很感動，是啊 ，大家究竟還愛不愛台灣，我們都是在同條船上啊」、「抗疫一年多，醫護人員也承受巨大壓力，每個醫護人員都有家庭，都是人生父母養，我們應該同心丶齊心一起挺醫護」。

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