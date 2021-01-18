日本網友求助「這鬼滅是什麼樣的故事…」　獵奇緊身衣被吐槽是變態柱

▲日本網友在亞馬遜上發現超獵奇的「鬼滅之刃緊身衣」。（圖／翻攝自日本亞馬遜網站）

記者洪菱鞠／綜合報導

《鬼滅之刃》爆紅後，公仔、文具、時尚配件或服飾等各種周邊或聯名商品盡出，各界都來搶搭這波熱潮，粉絲們也Cosplay變身炭治郎、禰豆子過過乾癮，不過有日本網友無意間發現一系列超獵奇的「鬼滅之刃緊身衣」，看了後大傻眼，緊身衣讓角色帥度化為零，他在推特發文後更是引起熱議惹笑一票網友，還有人吐槽「沒想到全部變成了變態柱」。

《鬼滅之刃》掀起Cosplay熱潮，不少賣家也藉機賺起鬼滅財，在網拍平台販售人物角色的造型服裝，包括在日本亞馬遜也有在賣，只是在眾多Cos服中，一位日本網友意外發現居然有鬼滅緊身衣，炭治郎、富岡義勇、禰豆子、胡蝶忍等人的服裝被做成連身緊身衣款式，讓他忍不住截圖在推特發文分享，直說「這不是我知道的鬼滅，請告訴我這個鬼滅是什麼樣的故事…」。

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▲鬼滅緊身衣讓不少網友覺得自己到底看了什麼。（圖／翻攝自日本亞馬遜網站）

從商品照來看，這幾件特殊奇葩風格的鬼滅Cos服實際穿上以後，炭治郎、富岡義勇一點也帥不起來之外，緊身衣服完全展露身材曲線，反倒是給人一種莫名的羞恥感。而這般獵奇的衣服除了有男女、兒童等不同尺寸可以選購，如果好奇想買的話，一件也不便宜，要價超過5000日圓、甚至是近萬日圓都有。

原PO的推特文一出，其他網友看到鬼滅緊身衣都笑翻了，留言笑說「鬼殺隊全員變成鬼的就是這樣」、「這太糟糕了www」、「這是4個蜘蛛人吧」，而在動畫作，一出場就自帶飄逸美感的胡蝶忍，網友看到緊身衣造型後不禁汗顏認為「這應該比較像鬼吧（汗）胡蝶忍看起來好強啊」，另外也有人覺得《名偵探柯南》裡的犯人換上鬼滅緊身衣的話，識別時就會變得輕鬆。