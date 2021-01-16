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大哥沒有輸！1：1比例「煉獄杏壽郎」日輪刀　 原生配音、「炎」全收錄

去年 10 月，常與動漫作品合作的  PROPLICA 曾設計過一款還原度相當高的「 1:1 比例 PROPLICA 日輪刀」，將《鬼滅之刃》主角炭治郎的滅鬼利器完美還原。劇場版《鬼滅之刃：無限列車篇》的爆紅也讓 BANDAI  再次看到人們對《鬼滅之刃》的喜愛，便以《鬼滅之刃：無限列車篇》中最具人氣的「 炎柱 煉獄杏壽郎」為靈感，創造出大哥所使用的那把印有「惡鬼滅殺」的傳奇日輪刀，其精緻程度絕對會讓鬼滅粉絲為此痴狂。

這把「PROPLICA 煉獄杏壽郎 日輪刀」的設計與上次的炭治郎款使用了相同的設計理念，全長約 950 mm 的尺寸完全是以 1:1 的真實比例打造，從日輪到的刀柄到刀鍔都使用了合金材質，大哥的烈炎狀刀鍔烤漆更使用了霧面的效果，質感相當驚人，而刀身的設計也與原作中相同，在漆黑的刀身佐以赤紅如火的波紋，刀身最底部的「惡鬼滅殺」更展現了身為柱的使命與精神。

與上次的版本相同，這把日輪刀同樣搭載了高達 60 種鬼滅原生配音，其中不但收錄了大哥在劇場版中的各種名台詞，更連 LiSA 為劇場版所演唱的主題曲「炎」也有收錄， 這次的日輪刀同樣附上了擺放架供各位擺放欣賞，如此忠於原作的設計實在相當值得收藏。

目前這把「PROPLICA 煉獄杏壽郎 日輪刀」已可於 PROPLICA 線上商城預購，預計將於 2021 年 7 月發售，售價為 11,000 日圓（含稅），各位鬼滅的粉絲千萬別錯過了！

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