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全台只有7920個！家樂福「新春福袋」公開了　Macbook Air、iPad等刮

▲▼家樂福福袋。（圖／業者提供）

▲家樂福公開福袋。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新春福袋連環發，繼4大超商、全聯先後公布福袋內容後，家樂福今（15）日也正式曝光福袋了，頭獎祭出Macbook Air13.3-256G1台、貳獎送出Dyson吹風機1台，特獎還有Apple iPad Air、Nintendo Lite各10台等抽，另還有多樣住宿、樂園好禮，2月12日初一上午10時於全台門市起賣，量販店每店限量100個、超市店只有20個，全台總共只有7920袋，每人限購1個。

家樂福「新春福袋」來了，今年的福袋特意打造城購物袋造型，讓民眾買完福袋也能當作購物袋使用，每袋售價199元，內容物則含有價值超過500元的多項商品以及1張刮刮卡，打開就能立刻刮，頭獎送出市價3萬元的Macbook Air13.3-256G1台，貳獎有Dyson HD03 supersonie吹風機1台、特獎部分送Apple iPad Air 64G、Nintendo Lite各10名，以及多樣好禮包含承億文旅住宿500折價劵2張一組共40組、義大娛樂世界樂園門票899全票2張一組共50組、家樂福量販商品提貨劵300元共50名。

家樂福福袋於大年初一（2月12日）上午10點於門市準時開賣，量販店每店限量100個、超市店限量20個，每人限購1個。

▲▼信義房屋中華桂林店吳禹潔商圈專訪,家樂福桂林店,萬華,台北市西區,大賣場,民生消費,採買,採購,搶購,連鎖量販業,超市。（圖／記者李毓康攝）

▲家樂福。（示意圖／記者李毓康攝）

除外，為迎接新年，家樂福也於1月份大方送出2億元現金折價劵，1月17日祭出首波量販店單筆消費滿2000元及便利購消費滿599元以上可獲得9折現金折價帣，線上購物則是消費滿2000元享9折優惠；且今年特意推出會員限定「尾牙家電活動」，只要在2月28日前單筆購買家電商品滿5000元就可抽市價160萬的特斯拉電動車（TESLA Model3 standard range plus）。

至於APP加碼活動，2月16日前只要下單結帳輸入指定折扣碼單筆滿888元現折88元、單筆滿2,888元現折288元，提醒部分商品不適用且每位會員限用1次，再推百萬紅包天天搶，總獎金送出百萬元，最高有機會獲得2021元、百萬紅利點數等大獎。

線上購物部分，2月9日前指定品類消費滿2000元就可抽iPhone12一共3台，2月26日前全館消費滿1499元現折100元（單筆最高限折300元）及2月26日前累積消費滿5000元再抽2,021元電子禮劵共20名，最後2月25日前採買年貨相關品項滿2500元送20倍紅利點數。

▲▼愛買新春推百元刮刮卡。（圖／業者提供）

▲愛買推百元新春刮刮卡。（圖／業者提供）

另，愛買即日起至2月7日也推出「牛轉乾坤好運刮刮卡」，全台限量只有9萬張，每張只要100元且張張有獎，有機會抽中Gogoro3、iPhone 12、Apple Watch等大獎。而為迎接新年，業者也將於1月17日祭出會員1日限定活動，當日消費滿2000元享9折優惠，折扣金額以現金抵用券贈送，再加碼推出超過100款商品直接買1送1、飲料整箱買83折起、LED或螺旋燈泡單筆滿388元現折40元等多種省荷包折扣。

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