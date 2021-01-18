【廣編】第一名店搶攻年菜商機　1/18前訂享免運再多送一道

【廣編特輯】

圖、文／香菇王提供

香菇王集團旗下第一名店14日在福華飯店舉辦忘年晚會，邀請老客戶回娘家圍爐吃尾牙，並品嚐新推出的「天白冬菇佛跳牆」及「團圓喜樂年菜」，提前歡度春節。第一名店董事長王義郎表示，去年在疫情肆虐下，集團業績雖受衝擊但逆勢成長，特別感謝近6萬名會員鼎力支持與愛護。今年因為萊豬進口議題，民眾對於無毒食品的訴求更加嚴謹，在百家爭鳴的年菜市場中，香菇王集團推出自養健康無毒天麴豬多款熟食產品，搭配日本頂級醬料，在名廚烹調下，讓消費者吃得美味可口又健康。

第一名店今年推出的年菜，特別推薦「天白冬菇佛跳牆」，嚴選6顆肉質鮮嫩的澳洲翡翠鮑魚、香氣濃郁的日本頂級冬菇、甘甜的北海道野生干貝，搭配烏參、魚皮、台灣安心天麴豬豬腳、排骨、芋頭鮮肉丸等數十種經典食材，湯頭以日本鰹魚及昆布高湯耗時熬製，煮出鮮甜濃郁的精緻美味，是春節團圓、送禮首選。

另也提供多款經典單點年菜及年菜組合，例如：天麴豬東坡肉、獅子頭、菇燒虎掌、長壽豬腳、梅花燒豬、高粱香腸等，只需加熱即可輕鬆上桌。「天白冬菇佛跳牆」4～6人豪華版（不含甕），原價3,500元，優惠價只要2,888元；團圓喜樂年菜組合2,188元起，1/18前訂購享免運費及加贈一道年菜的超值優惠，可在第一名店直營門市及官網購買。