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大份量年菜出現訂購熱潮　經典大鍋菜打敗常勝軍「佛跳牆」

東森購物年菜預購（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物針對電視購物、型錄等通路購買年菜年貨，最高享20%東森幣回饋，還可參加「東森幣X拼手氣」小額奪寶活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

今年防疫不出國，吃團圓飯也改在家吃，避免在公共場合的群聚感染風險，飯店餐廳外帶年菜出現搶訂潮，電商通路的年菜預購也較往年更熱絡，從去年12月初開始就能嗅到買氣，以預訂大份量年菜居多，而往年圍爐桌上必有的經典年菜、也是熱銷常勝軍的佛跳牆，今年則是被砂鍋魚頭篡位奪下冠軍。

東森購物去年12月底推出早鳥年菜預購，網路預訂8折、電視另享特別優惠，最高再回饋20%東森幣，統計活動開跑後，截至1/31止，業績已突破千萬元，較去年大幅成長7成。而此次以「名廚上菜」為主打，像是「金牌廚神陳志昇金牛迎春年菜組」多達十道菜售價1,980元起，「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」、「五星主廚牛轉乾坤富貴團圓年菜組」、「饗城阿秋師推薦牛轉乾坤賀歲年菜」等也只要1,080元起，高CP值成為搶手下訂目標。

▲▼東森購物年菜特賣及東森幣抽百萬休旅車。（圖／公關提供）

▲東森購物祭出高CP值年菜組合。（圖／東森購物提供）

東森購物表示，往年不少國人會趁春節出國，在家過年的人數相對較少，銷售主力以5道菜左右的低單價組合為主，但受到疫情影響，不僅無法出國，國人也陸續返台，因此今年8菜以上「大組合」年菜最夯，平均單價落在1,000元～2,000元；現在預購年菜，還可參加100枚東森幣抽獎活動，繼抽豪華休旅車後，將大方抽出10台iPhone 12 Pro Max 256G，預計於2/2在LIVE抽獎。

另根據東森購物統計目前熱銷年菜TOP5，網購通路部分，分別是「五星主廚推薦」開運團圓年菜10道組、「愛上功夫年菜」金牛如意澎派8道年菜組、「快樂大廚」團團圓圓牛來運轉8件年菜組贈金門高梁牛肉爐、「築地一番鮮」十全帝王蟹白鯧圍爐年菜12道、「紅豆食府獨規」富貴吉祥年菜8件組；電視購物部分，則是阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜、饗城阿秋師推薦牛轉乾坤賀歲年菜、金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組、金牌廚神陳志昇牛到吉祥年菜組、五星主廚牛轉乾坤富貴團圓年菜組。

由於疫情促使不少飯店餐廳轉往線上發展，瞄準年菜商機，也紛紛尋求與電商平台合作， Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城攜手超過百大店家，分別網羅青葉臺菜、胡同燒肉、永心鳳茶、圓山大飯店、皇玥、龍鳳堂等知名品牌年菜及伴手禮，以及集結點水樓、添好運港式點心、紅豆食府、南門市場億長御坊等經典名店，即日起至2/5，推出數千品年菜與伴手禮搶先預購活動5折起。

Yahoo奇摩電商公布2021年Top10年菜榜（圖／Yahoo奇摩提供）

▲Yahoo奇摩電商集結超過百大名店，即日起推出數千品年菜、伴手禮預購5折起，另公布2021年Top10年菜榜。（圖／Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩電子商務整合行銷部總監簡育靖表示，因為防疫關係，選擇在家吃團圓飯需求增加，再加上今年農曆春節時間較晚，備貨期拉長到兩個月半，以Yahoo奇摩購物中心來說，買氣從去年12月初即開始發酵，合作店家數較往年多了2～3成，年菜預購業績也明顯翻倍成長；盤點平台銷售，6～8人份年菜最熱賣，平均客單價較去年成長3成，預算約為1,700元左右，消費者尤偏好採購年菜套組、得獎及老字號排隊名店年菜。

Yahoo奇摩超級商城盤點2021年「Top10熱銷年菜」，鍋物、湯品等大份量年菜皆搶入榜，熱銷冠軍由經典大鍋菜「砂鍋魚頭」奪下第1名，「雞湯」居次，往年的年菜常勝軍「佛跳牆」則拿下第3名，「酸菜白肉鍋」及「烏蔘牛腩煲」首次入榜，分別佔第6、10名成為今年黑馬菜品，榜單上其他年菜，第4、5名為豬腳與東坡肉，第7、8、9名依序是芋頭炊粉、臘味飯、無錫排骨。

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關鍵字：

年菜佛跳牆砂鍋魚頭網購

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