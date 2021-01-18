俄國反對派領袖堅持飛回莫斯科　一下機就被警方拘捕

Alexei @navalny kissing his wife goodbye — he just got detained by police upon his arrival to Moscow.



Mr Putin, you will never break this man.pic.twitter.com/JuGSGpnukP — Katalin Cseh (@katka_cseh) January 17, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）17日自德國搭機返回俄國，班機原預定降落莫斯科伏努科夫機場，之後改降落在同位於莫斯科的謝列梅捷沃國際機場。然而納瓦爾尼返抵國門後，很快就遭到俄國警方拘捕。

法新社指出，納瓦爾尼搭乘的班機於17日晚間約8時15分降落於謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）。此前俄羅斯警方在班機原定降落的伏努科夫機場（Vnukovo Airport），已經拘捕了4名納瓦爾尼的主要盟友。

▲納瓦爾尼在機場與妻子道別，警方已在一旁等候。（圖／路透）

路透社報導，納瓦爾尼此次搭乘的是國營的俄羅斯航空公司（Aeroflot）旗下「勝利航空」（Pobeda）的班機。

返抵國門後不久，俄羅斯警方很快找上納瓦爾尼並將其拘捕。納瓦爾尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）在推特證實拘捕消息；俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）也證實，他們已經拘捕到納瓦爾尼。

FSIN在一項聲明中指出，納瓦爾尼2014年挪用公款案獲緩刑，卻多次違反規定，因而被拘捕，將會被拘留至法院做出裁決。

44歲的納瓦爾尼去年8月在飛機上突然昏倒，出現抽搐等症狀，之後隨即被送往德國治療。德國當局與西方國家均表示，納瓦爾尼是被人以神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）下毒，這是未遂謀殺。

納瓦爾尼是堅定的反對派領袖，試圖在俄國內撼動總統普丁（Vladimir Putin）的地位，並將其從幾十年來對最高權力的掌握趕下台，他投入反對運動至今已近10年。